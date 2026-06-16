El inesperado pacto de Elon Musk con Samsung: la empresa coreana fabricará el nuevo procesador de Neuralink

Samsung ha anunciado que ha cerrado un acuerdo estratégico con Neuralink, una de las empresas de la órbita de Elon Musk, para fabricar nuevos procesadores para sus dispositivos cerebrales.

Esta alianza se centrará en la producción de la cuarta versión del procesador de Neuralink. Este componente utilizará una tecnología de fabricación de 4 nm.

La decisión de elegir este proceso técnico responde a la alta estabilidad que ofrece la factoría asiática. Las líneas de montaje garantizan un rendimiento óptimo y un suministro constante para los implantes.

La empresa TSMC se encargó de elaborar la versión anterior de estos circuitos integrados. Ahora la firma taiwanesa ha quedado fuera de los planes inmediatos del magnate sudafricano.

Los problemas de saturación en las fábricas de Taiwán han motivado este notable cambio de proveedor. Gigantes del sector informático saturan las instalaciones orientales con pedidos masivos para sistemas de IA.

Esta alta demanda impide cumplir con los tiempos de entrega que requiere el proyecto médico. Así pues, Samsung aprovechará la oportunidad para consolidar su posición en el mercado de la fundición.

El calendario previsto fija las primeras pruebas de los componentes para el primer semestre del próximo año. La fabricación a gran escala comenzará oficialmente a finales de ese mismo 2027.

La principal novedad de este dispositivo radica en su capacidad de comunicación bidireccional constante. Las versiones anteriores solo realizaban tareas de lectura de los impulsos eléctricos cerebrales.

El nuevo circuito integrado podrá introducir datos externos directamente en el sistema nervioso central. Esta capacidad técnica abre la puerta a la estimulación directa de las neuronas dañadas.

El presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, y Elon Musk Omicrono

Los investigadores buscan devolver funciones biológicas perdidas a los pacientes mediante impulsos controlados. Un ejemplo claro de esta aplicación médica es la recuperación potencial de la visión.

El implante estimulará las zonas occipitales para recrear imágenes en personas con ceguera diagnosticada. Las expectativas clínicas son muy altas debido al diseño refinado de este chip.

La confianza de Elon Musk en el fabricante coreano no es un hecho aislado. Ambas entidades colaboran activamente en el desarrollo de procesadores para vehículos de conducción autónoma.

Los modelos de automoción utilizan chips específicos denominados técnicamente como IA6 e IA6.5. Esta relación previa ha facilitado el entendimiento para el nuevo proyecto de neurotecnología.

El uso de nodos de fabricación que llevan ya cierto tiempo en el mercado, como los de 4 nm, compensa los retrasos en tecnologías más pequeñas. Las técnicas más vanguardistas de 2 nm aún no ofrecen una rentabilidad comercial adecuada.

Por este motivo el proceso elegido resulta ideal para asegurar el éxito inmediato. La fiabilidad del producto final es prioritaria cuando se trata de elementos quirúrgicos.