Xiaomi ahora vende en España la mejor solución para taladrar y atornillar: sin cables y está disponible por sólo 69,99 euros

La tecnología siempre avanza, e innovaciones que hasta no hace mucho estaban al alcance de pocos, ahora son habituales en el mercado. La tecnología de motores sin escobillas es un buen ejemplo de ello.

Aunque no se trate de una tecnología precisamente nueva, no ha sido hasta recientemente que ha estado disponible para todo el mundo. Un buen ejemplo de su uso lo tenemos en el nuevo Xiaomi Mijia Brushless Cordless Drill 2 por 69,99 euros que la compañía acaba de lanzar en España.

La gran baza de este taladro inalámbrico frente a otros modelos con precios similares se encuentra en su motor sin escobillas de alto rendimiento; esta tecnología reduce el desgaste por fricción y prolonga drásticamente la vida útil del aparato.

En este modelo en concreto, el motor alcanza un par máximo de 50 Nm y una velocidad de rotación en vacío de hasta 1.700 rpm. Unas cifras que suponen un incremento notable respecto a la pasada generación, con un 66% más de fuerza de torsión y un 21% más de velocidad.

En términos prácticos, el taladro cuenta con potencia suficiente para perforar metal, madera y superficies cerámicas, situándose al nivel de herramientas profesionales de marcas consolidadas que cuestan mucho más.

Como suele ocurrir con Xiaomi, la relación calidad/precio es el punto fuerte, como también lo es su apuesta por el apartado tecnológico.

El nuevo taladro de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Por ejemplo, mientras que los taladros tradicionales aún cuentan con métodos analógicos como controles físicos para regular la fuerza, que se desgastan con el tiempo, Xiaomi ha integrado una pantalla LED inteligente con chip integrado.

La gran ventaja de este sistema es que ofrece la posibilidad de ajustar el par en 32 niveles diferentes en su modo manual, dividido en 20 velocidades para atornillar y 12 para taladrar. Además, cuenta con modo automático que detecta de manera inteligente la resistencia del material para adaptar el par sin tener que hacer nada, evitando que los tornillos se rompan o que la superficie sufra daños por un exceso de fuerza.

La autonomía es otro aspecto crítico, especialmente en modelos sin cable como este, pero Xiaomi destaca frente a las alternativas que suelen requerir de aparatosos cargadores externos y baterías de diseño propietario costosas de reemplazar.

En cambio, el Mijia Brushless Cordless Drill 2 incorpora una batería de iones de litio con una capacidad de 1.900 mAh y un voltaje nominal de 14,4 V. Con una sola carga, el dispositivo es capaz de realizar hasta 200 perforaciones en madera de pino o fijar aproximadamente 600 tornillos.

El proceso de carga se realiza mediante un puerto USB-C normal y corriente como el de nuestro smartphone o portátil, por lo que podemos usar el mismo cargador o baterías externas sin problemas.

Todo eso se consigue con un peso de apenas 990 gramos, con un diseño minimalista sin componentes internos a la vista y un portabrocas autoblocante de acero al carbono compatible con un diámetro máximo de 10 mm.

El paquete incluye un estuche de almacenamiento resistente al agua, una varilla de extensión de 60 mm, cinco brocas específicas y diez puntas de destornillador de acero S2 de alta dureza.