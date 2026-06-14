El genial invento de Philips para mejorar la casa: una luz que imita una claraboya y ayuda a la producción de vitamina D

Conforme pasamos más tiempo en casa, es posible que nos hayamos dado cuenta de que la iluminación de nuestro hogar deja mucho que desear, especialmente en lo que respecta a la entrada de luz natural.

Normalmente, no hay mucho que podamos hacer al respecto, más allá de hacer reformas para meter más ventanas o mudarnos si no es posible. Pero ahora, Signify, propietaria de Philips, ha presentado una alternativa más barata que puede ayudarnos.

El fabricante neerlandés ha presentado su nueva gama de productos, llamada Skylight, compuesta por luces de techo diseñadas para imitar la luz del sol y dar la sensación de que tenemos una claraboya; y es algo más que una simple solución estética.

El diseño de la Skylight ha sido pensado para que parezca que nuestro techo está abierto y estamos recibiendo la luz directamente del cielo; para conseguirlo, Philips ha desarrollado nuevas tecnologías de iluminación LED inspirada por el brillo, profundidad y ritmo de la luz natural.

Signify llama a esto NatureConnect, una tecnología diseñada para reproducir el brillo natural, las sombras y la sensación de la luz diurna, creando la ilusión visual de una ventana hacia el cielo dentro de casa.

Parte de la ilusión se consigue gracias a los finos paneles y a los LEDs BioUp que ofrecen una iluminación suave y bien distribuida, pero también a los algoritmos que ajustan el brillo y el tono de la luz de manera automática a lo largo del día para que sea parecido a la luz que hay fuera: más azul durante el día y más cálido durante el atardecer.

También es posible seleccionar entre cinco escenas predeterminadas diferentes que cambian la ambientación dependiendo de lo que estemos haciendo.

Pero eso no es todo. La gama SkyLight también estará disponible en versiones VitaUp, que integran un módulo de luz ultravioleta UV-B que ayuda a nuestro cuerpo en la producción natural de vitamina D.

Debido a la inclusión de este módulo, las versiones VitaUp también cuentan con medidas de seguridad adicionales como el apagado automático después de ocho horas además del control manual del módulo con el mando a distancia incluido en todas las versiones.

La Skylight estará disponible en dos tamaños diferentes, Medium y Large, y cada uno en versiones básicas y VitaUp. Todas las variantes incluyen la luz, un mando a distancia, resistencia al agua IP44 para uso en baños y entornos húmedos y las funciones de escenas predefinidas y cambio automático de luz a lo largo del día.

Philips ha anunciado el lanzamiento de estas luces para el mercado europeo empezando a partir de este mismo mes de junio de 2026.