Este aire acondicionado portátil es la solución más barata al calor: disponible por menos de 70 euros y carga tu móvil

En España, los veranos registran temperaturas cada vez más altas y es normal buscar alternativas eficaces para combatir las olas de calor fuera de casa.

Los ventiladores portátiles convencionales han sido el recurso más habitual durante años para sobrellevar estas jornadas calurosas en la calle.

Sin embargo, estos pequeños aparatos tradicionales se limitan a mover el aire preexistente en el entorno sin modificar su temperatura real. Cuando el ambiente supera los 35 grados, ese flujo de aire caliente genera una sensación de agobio en lugar de proporcionar un verdadero alivio.

El fabricante de tecnología Aecooly ha diseñado una solución para romper con esta limitación técnica tan extendida. Su nuevo dispositivo compacto se llama Cold Air Ultra (69,90 euros) y propone un método diferente para refrescar al usuario en exteriores.

A diferencia de los modelos básicos, este equipo no se limita a desplazar las masas de aire de un punto a otro. El aparato integra un sistema de enfriamiento activo diseñado para reducir la temperatura del caudal que expulsa de forma directa.

Aecooly Cold Air Omicrono

La ingeniería detrás de este producto combina una alta velocidad de rotación con la expulsión controlada de agua pulverizada. Un motor sin escobillas capaz de girar a setenta mil revoluciones por minuto genera una corriente de gran intensidad.

Esta velocidad permite que el flujo de aire atraviese la capa de humedad de la piel de manera inmediata. El diseño mecánico fuerza el paso del aire a través de un conducto recto de alta presión para evitar pérdidas de eficiencia energética.

El verdadero avance del dispositivo radica en la forma en que gestiona las partículas de agua para enfriar el ambiente. Los sistemas tradicionales de humidificación portátiles suelen emplear membranas vibratorias que generan gotas de un grosor considerable.

El Cold Air Ultra recurre a la atomización neumática mediante una bomba de alta presión y una boquilla de cobre de alta precisión. Este mecanismo divide el agua en micropartículas de aproximadamente veinte micrómetros de diámetro que se evaporan instantáneamente al contacto con la corriente.

El propio proceso de compresión del aire reduce la temperatura interna del fluido antes de que este abandone la boquilla exterior. Gracias a este fenómeno físico, el usuario recibe un impacto de aire frío y no simplemente aire húmedo a temperatura ambiente.

Según los datos técnicos del fabricante, esta combinación de tecnologías logra reducir la temperatura de la piel hasta en 10ºC. Este descenso térmico tan marcado se produce en un intervalo de apenas diez segundos tras encender el aparato.

La estructura interna del dispositivo cuenta con una distribución patentada que separa por completo los circuitos de agua y de aire. Esta división estricta garantiza que los componentes electrónicos queden aislados y protegidos frente a posibles filtraciones de líquido.

El acabado exterior del cuerpo abandona el plástico genérico que suele predominar en este tipo de accesorios veraniegos. En su lugar, se ha empleado una carcasa ligera con terminación de aspecto metálico que eleva la resistencia general frente a arañazos.

Aecooly Cold Air Omicrono

La interacción con las funciones del dispositivo se gestiona a través de una pantalla táctil a color ubicada en el frontal. Esta interfaz ha sido bautizada por la compañía con el nombre comercial de Little Droplet.

El panel digital permite al usuario deslizar el dedo para ajustar la intensidad de la corriente entre cien niveles diferentes. Esta capacidad de personalización ofrece un control mucho más preciso que los tradicionales botones de tres velocidades físicas.

La pantalla muestra información en tiempo real mediante iconos dinámicos que cambian según el estado del dispositivo. El usuario puede comprobar al instante el porcentaje de batería restante, el volumen de agua disponible y el modo de pulverización activo.

El diseño general y la resolución de su estructura limpia le han valido al producto el reconocimiento internacional. La propuesta de Aecooly ha recibido el galardón de diseño Red Dot Award correspondiente al año dos mil veintiséis.

Aecooly Cold Air Omicrono

Este dispositivo ha sido pensado para escenarios donde la ausencia de climatización genera situaciones de gran incomodidad. Resulta de gran utilidad al esperar el transporte público en andenes subterráneos o durante pausas en rutas de senderismo.

Para garantizar un funcionamiento prolongado en estas situaciones, el aparato incorpora una batería interna de 7.000 mAh. Esta celda de energía proporciona una autonomía de uso continuo que alcanza las 10 horas de duración.

El proceso de recarga total se realiza a través de un puerto estándar de tipo USB-C. El tiempo estimado para rellenar por completo la capacidad de la batería es de aproximadamente 2,5 horas.

Una ventaja añadida de esta batería es su capacidad para invertir el flujo de energía y funcionar como un cargador externo portátil. El dispositivo ofrece una salida de 20W compatible con los protocolos de carga rápida actuales.

Aecooly Cold Air Omicrono

El paquete comercial incluye un sistema de acoplamiento magnético para fijar diferentes accesorios en la zona de salida de aire. Los usuarios pueden colocar y retirar las boquillas de dirección de flujo sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

Entre los accesorios suministrados se encuentran una boquilla concentradora de aire, un difusor redondo y un cabezal con cepillo integrado. Además, el conjunto incorpora una correa de transporte para colgar el dispositivo y mantener las manos libres.