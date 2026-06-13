Lo último de Xiaomi es un dispositivo para el cuidado personal sumergible, magnético y con bloqueo de viaje por 20 €

Aunque en España el ecosistema de productos de Xiaomi es notable, en China está a otro nivel. La firma asiática acaba de presentar un nuevo dispositivo enfocado en el cuidado personal que actualiza su catálogo de higiene masculina.

Este pequeño aparato se suma a la amplia gama de productos que la compañía comercializa en su país de origen. Su propósito es facilitar el arreglo diario con un rendimiento superior al de los modelos básicos tradicionales.

Se trata de un recortador para el vello nasal masculino. La construcción del pequeño aparato abandona los materiales plásticos habituales en esta categoría de accesorios de belleza. Y pese a eso solo cuesta el equivalente a menos de 20 euros.

El fabricante ha optado por un cuerpo monobloque fabricado íntegramente en una aleación de aluminio muy resistente. La superficie presenta un acabado arenado mate que mejora de forma considerable el agarre manual.

Este detalle resulta de gran utilidad cuando se utiliza el aparato en entornos húmedos como el cuarto de baño. La protección de las cuchillas se ha resuelto mediante la inclusión de una tapa magnética muy práctica.

El botón de encendido se ha reubicado en la base inferior en lugar de la zona lateral. Esta posición evita pulsaciones accidentales mientras se sujeta el mango durante el proceso de corte.

El diseño exterior destaca por una estética limpia y minimalista acorde con la identidad de la marca. En el interior de la estructura metálica se esconde un motor capaz de alcanzar un rendimiento notable.

Recortador de vello de Xiaomi Omicrono

Este componente gira a una velocidad constante de 8.000 revoluciones por minuto para asegurar la máxima eficacia. La potencia generada permite un corte limpio del vello sin producir tirones ni molestias desagradables.

El cabezal de corte incorpora una cuchilla de seguridad con un diseño redondeado muy avanzado. Esta forma geométrica previene la aparición de molestos arañazos en la delicada cavidad nasal del usuario.

Los ingenieros han modificado el ángulo de la ranura de entrada estableciendo una inclinación de 11º. Este cambio incrementa el espacio disponible para la entrada del vello de forma significativa.

La superficie de corte cuenta con una capa especial que garantiza una higiene prolongada en el tiempo. Este recubrimiento antibacteriano ofrece una eficacia certificada que roza la totalidad de la protección higiénica.

Xiaomi Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro Omicrono

La limpieza del producto resulta muy sencilla debido a una característica estructural muy demandada por los usuarios. El dispositivo cuenta con una certificación de resistencia al agua que permite sumergirlo sin riesgos.

El cuerpo entero se puede enjuagar de forma directa bajo el chorro de agua del grifo doméstico. El cabezal que contiene las cuchillas es totalmente desmontable para las labores de mantenimiento profundo. Esta facilidad de lavado asegura que el aparato se mantenga en perfectas condiciones tras cada sesión. Los restos de vello se eliminan de manera rápida sin dejar residuos en los mecanismos internos.

La autonomía del cortador de vello es otro de los puntos fuertes de este lanzamiento tecnológico. La batería interna se alimenta a través de un puerto de conexión universal de tipo C.

Esta elección técnica evita la necesidad de transportar cables de carga con conexiones propietarias en los viajes. Una carga completa requiere tan solo 60 minutos de conexión a la red eléctrica o al ordenador.

Xiaomi Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro Omicrono

Una sola hora de carga proporciona un tiempo de uso continuo realmente extenso para este tipo de dispositivos. El usuario dispondrá de hasta 150 minutos de funcionamiento antes de necesitar un nuevo ciclo. En la parte inferior se ha colocado una luz indicadora con un acabado translúcido muy elegante. Este elemento visual comunica de forma clara el estado actual de la energía disponible.

La luz también sirve para comprobar si el bloqueo de viaje se encuentra activado en ese momento. Esta función de seguridad previene que el motor se ponga en marcha de forma imprevista dentro del equipaje. El indicador luminoso aporta un toque de sofisticación tecnológica a un objeto de uso puramente cotidiano.