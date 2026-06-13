El nuevo bombazo de Aldi para combatir el calor del verano: un ventilador sin aspas de diseño que cuesta menos de 40 euros

Las altas temperaturas clásicas del verano ya azotan a España, por lo que muchos buscan soluciones con las que mantenerse frescos, como los aires acondicionados. Sin embargo, Aldi tiene un nuevo bombazo para combatir el calor: un ventilador sin aspas de diseño por menos de 40 euros que promete desatar la locura en España hoy mismo.

La carrera por hacernos con el mejor aliado contra las altas temperaturas del verano ha comenzado, y la cadena de supermercados ha demostrado que el diseño vanguardista y el ahorro pueden ir de la mano con su último lanzamiento: un ventilador sin aspas con luces LED que está ya disponible por tan sólo 39,99 euros.

Fabricado por Ambiano, una firma que ya ha ganado una gran popularidad por democratizar la tecnología para el hogar, este innovador dispositivo destaca notablemente por su estética futurista y minimalista que recuerda de forma directa a los costosos modelos de alta gama del mercado actual.

Al prescindir de los elementos giratorios tradicionales, ofrece una seguridad incomparable para las familias con niños pequeños o mascotas curiosas, eliminando por completo el riesgo de accidentes domésticos.

Asimismo, el flujo de aire que proyecta es mucho más constante, homogéneo y agradable, evitando las molestas ráfagas intermitentes de los aparatos convencionales, todo ello facilitando además una limpieza diaria rápida, cómoda y sin complicaciones.

En el plano técnico, el climatizador viene equipado con tres velocidades distintas para adaptarse a las necesidades de cada momento del día, una eficiente función oscilante que distribuye el frescor por toda la estancia, temporizador programable y un intuitivo mando a distancia para gestionarlo todo de forma remota.

Por si fuera poco, el aparato destaca también por su vertiente decorativa gracias a un sistema de iluminación LED de 7 colores totalmente personalizables, permitiendo crear ambientes únicos a medida, ya sea un tono cálido para relajarse leyendo un libro o una luz más fría para disfrutar de una sesión de cine en el salón.

El ventilador sin aspas y el mini ventilador de techo de Aldi. Aldi Omicrono

Junto a esta joya tecnológica, Aldi presenta otra solución ideal para combatir las olas de calor estivales en cualquier parte.

Se trata de un mini ventilador de techo portátil e inalámbrico que se puede adquirir hoy por el sorprendente precio de 9,99 euros.

Este versátil accesorio está pensado para colocarse en los lugares más insospechados, tanto en el interior de la vivienda como en zonas exteriores, gracias a un asa integrada que facilita su anclaje en terrazas techadas, porches o incluso en tiendas de campaña durante las escapadas de fin de semana.

A pesar de su reducido tamaño y coste, cuenta con una batería recargable que le otorga hasta 3 horas de autonomía lejos de los enchufes, dispone de 4 niveles de velocidad y un práctico mando a distancia.

Además, añade valor al incorporar tres niveles de brillo ajustables, por lo que cumple simultáneamente la función de lámpara auxiliar.

La disponibilidad de ambos modelos está sujeta de forma estricta al final de las existencias, por lo que resulta imprescindible actuar con rapidez hoy mismo antes de que se agoten por completo en todos los supermercados del país.