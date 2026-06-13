El casco inteligente para moto que mejora la seguridad y la comunicación en carretera: luz de freno y 20 h de autonomía

España cuenta con una comunidad de motociclistas muy activa que valora la tecnología aplicada a la seguridad y la comunicación en carretera. La famosa compañía Sena ha decidido introducirse en un segmento muy competitivo con el lanzamiento de su primer casco dual sport de alta tecnología.

El nuevo modelo ha sido bautizado como Outlander y está específicamente diseñado para los amantes de las motocicletas de aventura. Este producto destaca por incorporar todos sus sistemas electrónicos de forma integrada desde la propia fábrica.

La comunicación en grupo se gestiona mediante un avanzado sistema de intercomunicación por malla en su versión 3.0. Esta tecnología permite conectar a un número prácticamente ilimitado de usuarios dentro de un radio de dos kilómetros.

En caso de que los viajeros se distancien más allá, el casco activa una función de comunicación por oleada. Dicha alternativa utiliza los datos de la red de datos para garantizar que nadie pierda el contacto con el grupo.

La marca ha modificado los controles tradicionales de tres botones para dar paso a un diseño mucho más práctico. La interfaz actual se organiza en torno a una palanca central que resulta muy fácil de operar incluso con guantes gruesos.

El apartado del audio cuenta con el respaldo de la prestigiosa firma Harman Kardon en sus altavoces y micrófono. El conjunto de altavoces de 40 mm y el micrófono se encuentran perfectamente integrados en la estructura interna.

El dispositivo también incluye un asistente de inteligencia artificial enfocado en la gestión del ruido ambiental. Esta función ayuda a mantener la máxima claridad en las llamadas, la música y las conversaciones del intercomunicador.

Sena Outlander Omicrono

La autonomía está respaldada por una batería de 1.000 mAh que promete hasta 20 horas de conversación continua. El tiempo necesario para una carga completa de este componente se sitúa en las 2,5 horas.

Y si tenemos prisa disponemos de un sistema de carga rápida de 20 minutos. Con este breve periodo de conexión a la corriente se obtienen unas 3,5 horas de uso.

La estructura externa del casco presenta un diseño de ajuste ovalado muy cómodo para trayectos de larga duración. Su fabricación recurre a un compuesto de fibra de vidrio junto con una capa interna de absorción de impactos.

El modelo cumple rigurosamente con la exigente homologación de seguridad europea ECE 22.06. El peso total declarado para una talla mediana se sitúa en 1,7 kg aproximadamente.

Sena Outlander Omicrono

Dicha cifra resulta bastante competitiva si se compara con otros modelos clásicos disponibles actualmente en el mercado. La estética exterior se mantiene fiel al estilo de aventura, con una mentonera alargada y una visera superior.

La visera frontal está pensada para mitigar los deslumbramientos causados por el sol en terrenos abiertos y pistas. Los ingenieros han pensado también en los conductores que prefieren utilizar gafas de campo durante sus rutas.

El casco estrena un mecanismo de pantalla que se puede desmontar rápidamente sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. El procedimiento consiste simplemente en levantar la pantalla protectora y tirar de ella hacia afuera con suavidad.

La pantalla transparente viene preparada de fábrica para la instalación de láminas antivaho de la marca Pinlock. Existe además la posibilidad de intercambiar este elemento por pantallas ahumadas para los días de intensa luminosidad.

El interior está confeccionado con un tejido técnico que absorbe la humedad y se seca de forma muy rápida. Esta elección de materiales asegura un confort óptimo incluso en jornadas de conducción bajo climas cálidos y húmedos.

Una de las características más llamativas heredadas de gamas anteriores es su sistema de iluminación integrado de serie. El casco dispone de un faro frontal en la mentonera y una luz de posición trasera automática.

Sena Outlander Omicrono

La luz posterior de freno tiene la capacidad de activarse de forma inteligente cuando detecta una deceleración en la marcha. El objetivo primordial de estos añadidos luminosos es incrementar la visibilidad del motorista en caminos oscuros o poco transitados.

El faro de la parte delantera cuenta con un apagado automático tras diez minutos de inactividad continua. Esta función ha sido implementada con el propósito claro de no malgastar la energía de la batería principal.

Los responsables de la marca aseguran que no diseñaron un casco para luego añadirle un intercomunicador como un simple accesorio. La idea inicial siempre fue concebir el producto desde cero como un todo unificado y tecnológico.

El precio recomendado de venta al público se ha fijado en los 599 dólares. Este coste sitúa al producto en una franja similar a la de los cascos de gama alta tradicionales y los expertos que lo han analizado tienen claro que es una buena elección.

La diferencia principal frente a sus competidores radica en la inclusión de toda la tecnología de comunicación de serie. Sena apuesta fuertemente por ofrecer un paquete cerrado y listo para usar nada más abrir la caja.