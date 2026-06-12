Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su nuevo aspirador sin cable: está disponible por 84,99 euros

Lidl es uno de los supermercados que más apuesta por la electrónica. De hecho, el establecimiento sorprende cada poco tiempo con interesantes chollos, como una cafetera automática o un nuevo aspirador sin cable, del que se esperan colas kilométricas para hacerse con él.

Se trata del nuevo aspirador de mano 2 en 1 con batería de la marca SilverCrest, que se puede conseguir en Lidl por tan sólo 84,99 euros, lo que supone todo un chollo si se compara con el precio de otros modelos similares que hay en el mercado.

Un aspirador que cuenta con una buena valoración por parte de los usuarios, quienes le han otorgado una puntuación media de 4 estrellas de 5 posibles y quienes destacan que "aspira y friega bien, es bastante silencioso y la iluminación es una ventaja muy útil".

Este dispositivo esconde una ficha técnica sorprendentemente robusta para su rango de precio. El nuevo modelo de SilverCrest destaca por su naturaleza híbrida, consolidándose tanto como un eficaz aspirador en seco como una práctica mopa húmeda.

Gracias a su diseño inalámbrico, manejable y sumamente flexible, puede ser utilizado indistintamente como un aspirador de suelo convencional o como un compacto dispositivo de mano.

El secreto de esta conversión rápida reside en su tubo de aspiración de desmontaje ágil, ideado para limpiar desde pavimentos hasta tapicerías o zonas elevadas con un simple movimiento y sin necesidad de herramientas.

Para garantizar una succión constante y eficiente, el aparato incorpora la moderna tecnología ciclónica, un sistema avanzado que separa las partículas de suciedad del flujo de aire.

El aspirador de mano 2 en 1 con batería de Lidl. Lidl Omicrono

Esto elimina por completo la dependencia de las incómodas bolsas de recambio. Asimismo, la pureza del aire de salida está respaldada por un sistema de doble filtrado que combina un filtro EPA 10 de alta eficiencia con un resistente filtro de acero inoxidable, atrapando las partículas más finas y devolviendo un aire más limpio a la estancia.

En el apartado de rendimiento, este aspirador de 130 W de potencia ofrece dos niveles de aspiración claramente diferenciados para ajustarse a las necesidades de cada momento.

El modo ECO, diseñado para la limpieza rutinaria, proporciona una fuerza de succión de hasta 6000 pa y exprime al máximo la eficiencia energética, alcanzando una autonomía de hasta 45 minutos cuando se usa exclusivamente la función de aspiración.

Para zonas de suciedad especialmente persistente o alfombras, el modo Boost eleva la potencia hasta unos contundentes 9000 pa, ofreciendo hasta 25 minutos de funcionamiento continuo. Toda esta gestión se monitoriza visualmente mediante un indicador led iluminado que muestra en todo momento el estado de la batería y el modo de limpieza activo.

El corazón de este dispositivo es su batería de iones de litio extraíble de 24 V y 2500 mAh, una característica de gama alta que facilita su recarga independiente a través de su adaptador de red, requiriendo un tiempo máximo de espera de hasta cuatro horas para completar un ciclo.

Además, la comodidad en el día a día se ve reforzada por un depósito de polvo extraíble con un volumen total de 600 ml y una capacidad útil de 350 ml. Su vaciado resulta sumamente higiénico al poder desmontar el aparato al completo para su limpieza sin requerir herramientas adicionales.

A diferencia de otras alternativas, este modelo incluye un ecosistema completo de accesorios dentro del paquete de compra estándar. El usuario dispondrá de un cepillo eléctrico para suelos equipado con iluminación para detectar el polvo oculto, junto con un accesorio de mopa modular que incluye dos paños lavables para la limpieza en húmedo.

Para las zonas de más difícil acceso, incorpora una boquilla para ranuras y un cepillo 2 en 1, ideales para repasar esquinas o el interior del coche. Por último, para mantener todo organizado, se entrega con un soporte de pared que incluye todo el material de montaje y un práctico anclaje para los accesorios.