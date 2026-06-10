Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su aire acondicionado más barato: cuesta menos de 10 euros
El supermercado tiene a la venta un nuevo enfriador de mesa compacto que enfría y refresca con 3 niveles de velocidad del aire a precio de chollo.
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Con la llegada del calor y del verano, son muchos los que optan por usar el aire acondicionado para mantenerse frescos en casa mientras trabajan o descansan. Unos dispositivos que se pueden encontrar en una gran variedad de modelos y entre los que destaca el último chollo de Lidl: un aire acondicionado que cuesta menos de 10 euros.
En concreto, el supermercado ha puesto a la venta un nuevo enfriador de mesa fabricado por la marca Tronic que se puede conseguir por tan sólo 9,99 euros; por lo que se espera que este chollo se termine agotando pronto .
Un aire acondicionado o enfriador de mesa que, además, destaca por ser uno de los productos mejor valorados por los usuarios, quienes le han otorgado una puntuación media de 4,2 estrellas de 5 posibles. "Compré el primero el verano pasado, y me sorprendió tanto que compré dos más para regalar", señala uno de ellos.
Incluso el usuario asegura que "su tamaño es pequeño, pero cumple muy bien con su función de enfriar el espacio y se puede incluso dormir con él encendido, ya que apenas hace ruido".
En cuanto a la ficha técnica de este dispositivo destaca su potencia de 10 W, sus tres niveles de velocidad y sus medidas de 17,7 centímetros de largo, 16,7 cm de ancho y 17,8 cm de alto.
El enfriador de aire de mesa se presenta como una solución compacta y versátil para combatir el calor en espacios reducidos.
Diseñado para uso doméstico o en oficina, el dispositivo combina funciones de ventilación y humidificación, permitiendo refrescar el ambiente mediante el uso de agua, lo que mejora la sensación térmica en entornos secos.
El equipo incorpora tres niveles de velocidad de aire, adaptándose a distintas necesidades de ventilación según el momento del día o la temperatura ambiente.
A ello se suma un depósito de agua con capacidad de 700 mililitros, suficiente para ofrecer una autonomía de hasta siete horas, lo que facilita su uso continuado sin necesidad de recargas frecuentes.
En el apartado estético, el enfriador integra iluminación LED ambiental con siete colores y un modo de cambio automático, además de tres niveles de intensidad lumínica.
Esta característica añade un componente decorativo que lo hace especialmente atractivo para su uso en escritorios o espacios personales.
Pensado para la movilidad, el dispositivo incluye un asa de transporte que facilita su desplazamiento entre estancias.
Su alimentación se realiza mediante un adaptador de red con conexión USB-C, con una potencia de entrada de 10 vatios, lo que refuerza su perfil como aparato eficiente y fácil de integrar en diferentes entornos.
Con un cable de un metro de longitud, este enfriador de aire apuesta por la practicidad y el bajo consumo, posicionándose como una alternativa funcional frente a sistemas de climatización más complejos.