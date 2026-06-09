Apple ha dejado dos pistas del iPhone plegable en la WWDC: una es de software y otra, más sutil, de hardware

Ayer tuvo lugar la WWDC de 2026 donde Apple mostró sus novedades en software. La inmensa mayoría de ellas estaban enfocadas a la IA, con Apple Intelligence como protagonista.

Apple ha pasado dos años intentando alcanzar a los mejores en este campo, como Anthropic, OpenAI o Google, y parece que, con la ayuda de este último, podría hacerlo.

Ha sido una presentación muy corta, de poco más de una hora cuando en ocasiones rozan las dos horas, lo que deja claro que estamos ante una iteración de sistema operativos que busca refinarse, no innovar a lo grande.

Pero además de las novedades de IA, algunas muy bien resueltas, hemos visto mejoras que se han presentado como cambios para MacOS, pero que podrían ser también las novedades que necesitaría el software del iPhone para poder ser usado en un plegable.

En concreto es una funcionalidad que, como se ve en el vídeo, permitiría a los usuarios de MacOS redimensionar las ventanas de proyección de los iPhone.

New in macOS 27:



You can now resize iPhone mirroring to look like an iPad display pic.twitter.com/8rVy7aTCYd — Aaron (@aaronp613) June 8, 2026

Desde hace un tiempo es posible replicar la pantalla del móvil en un ordenador Mac, pero ahora se permitiría no solo verla, sino ampliarla, haciendo que se parezca más a la de un iPad mini.

Esto se haría sin necesidad de reabrir la aplicación y reorganizando el contenido de la misma con una nueva plantilla con más espacio. Y es justo lo que pasaría si se usara una app en la pantalla externa de un móvil plegable y luego se abriera, mostrándose ese mismo programa en la pantalla interior.

El propio Mark Gurman ha bromeado en su perfil de X diciendo que se trataba de algo obvio, que era el software que Apple estaba preparando para el iPhone plegable que se anunciaría en otoño.

Pero hay otra pista, algo más sutil, que se ha dejado ver en forma de hardware. En uno de los cambios de plano, en el que una de las ejecutivas de Apple comentaba las novedades, encima de una mesa se podían ver lo que parecían moldes de un móvil plegable.

Posible prototipo del iPhone plegable Apple Omicrono

Pese a que el detalle no es muy alto, las formas, el grosor y las proporciones encajaban con lo que se ha filtrado hasta ahora. Además, incluso aunque no encajaran al 100%, podrían ser modelos en desarrollo, prototipos de lo que será el nuevo iPhone.

Obviamente no se trata de un error de Apple, que seguro ha querido dejar esa pista ahí a modo de guiño para los más entusiastas, quizás dejando caer que pese a que este evento no ha sido especialmente llamativo, el que viene lo será.