Xiaomi sorprende con su robot humanoide: puede coger un smartphone y hacer fotos con el nuevo Xiaomi 17T Pro

Xiaomi ha presentado hoy en China los Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, dos dispositivos muy familiares para los entusiastas españoles. Y es que estos dispositivos fueron lanzados primero en España el pasado mes de mayo, y no ha sido hasta ahora que han llegado a China.

Eso ya sería motivo para sorpresa, teniendo en cuenta que lo habitual es que los fabricantes chinos den la máxima prioridad a su país, solo exportando sus productos al resto del mundo varios meses después. En su día, esto se vio como una prueba de la apuesta de Xiaomi por el mercado global.

Estamos por lo tanto ante dispositivos ya conocidos, aunque Xiaomi ha decidido meter una batería de mayor capacidad en el modelo básico, que ahora alcanza los mismos 7.000 mAh que el modelo Pro.

Pero la parte de la presentación que realmente está dando que hablar no tiene nada que ver con estos dispositivos, sino con el nuevo robot de Xiaomi, que ha robado todo el protagonismo con una demostración de sus capacidades.

Estamos ante la nueva evolución del CyberOne presentado hace ya casi cuatro años, pero la diferencia es tan brutal que es difícil aceptar que son el mismo robot.

El robot CyberOne de Xiaomi tomando una foto con un smartphone Xiaomi Omicrono

Durante la presentación, el nuevo CyberOne ejecutó una tarea de alta precisión técnica: sujetar por sí solo el nuevo Xiaomi 17T Pro para hacer unas fotos. En efecto, el robot ya es capaz de usar un smartphone igual que un ser humano.

Con alta precisión, el CyberOne fue capaz de presionar el botón físico de volumen con la app de cámara abierta para ampliar el zoom y usó el botón de la pantalla para tomar una instantánea, que ha sido compartida por Xiaomi en redes sociales.

La fotografía tomada por el robot CyberOne de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Cualquiera diría que la fotografía ha sido tomada por un humano, aunque si queremos ser críticos, tenemos que decir que tal vez no está bien encuadrada, pero tal vez el objetivo era obtener una imagen más artística y no una simple fotografía del sujeto, que era una lámpara.

Hay buenos motivos por los que Xiaomi ha decidido que el robot debía hacer esa tarea: para demostrar el nivel que ha alcanzado en el diseño de la nueva mano biónica, que ahora puede replicar los pequeños gestos que hasta ahora estaban reservados a los seres humanos.

El robot CyberOne de Xiaomi Xiaomi Omicrono

La nueva mano biónica ha reducido su volumen un 60% respecto a la versión anterior, y al mismo tiempo ha incrementado sus grados de libertad en un 64%; en otras palabras, es más ligera, más ágil y versátil.

Xiaomi ya había obtenido un gran logro con la instalación de sensores táctiles en los dedos, lo que permite al robot detectar la resistencia del objeto y aplicar la fuerza justa de manera muy precisa para evitar romperlo.

Pero ahora, estos sensores se han instalado también en la superficie de la palma de las manos, y eso explica que el robot haya podido coger un smartphone sin problemas. Estos sensores ahora cubren un área de 8.200 milímetros cuadrados.

Las manos también integran el sistema de glándulas sudoríparas, con las que el robot 'suda' de la misma manera que los humanos para disipar el calor generado por los motores internos durante tareas prolongadas.

Gracias a esto, se ha mejorado la fiabilidad. Las pruebas de resistencia han certificado un ciclo de vida útil que supera las 150.000 operaciones de agarre continuas, lo que reduce la cantidad de reparaciones e intercambio de piezas y con ello, los gastos de mantenimiento.

Xiaomi ya está usando estos robots en las plantas de producción de sus coches, como el Xiaomi SU7. En la línea de ensamblaje, son capaces de funcionar durante tres horas ininterrumpidas, con una tasa de éxito del 90,2% en la instalación bilateral simultánea de componentes.