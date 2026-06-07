Vuelven los 80: estos nuevos auriculares inalámbricos con diseño retro arrasarán este año y cuestan menos de 50 euros

La nostalgia es un factor poderoso, y en el mercado tecnológico actual, la vuelta a lo analógico se ha convertido en una de las tendencias más rentables y atractivas. Si en los últimos años hemos visto cómo los vinilos y las cámaras de carrete recuperaban su trono, ahora le toca el turno a la estética musical de los años 80.

En un panorama dominado por los auriculares intraurales blancos y de diseño minimalista, la marca We Are Rewind ha decidido dar un golpe de efecto apelando directamente a nuestros recuerdos. Su último lanzamiento, los auriculares inalámbricos Freddie (EQ-002), que recuerdan a los cascos de Mondo, llegan al mercado combinando el estilo de la vieja escuela y la comodidad de la tecnología moderna.

A simple vista, los auriculares Freddie parecen sacados del set de rodaje de 'Stranger Things' o de la habitación de un adolescente en 1985.

Sus icónicas almohadillas naranjas y su fina diadema metálica rinden un homenaje perfecto a los dispositivos portátiles que definieron a toda una generación. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por su aspecto vintage: en su interior esconden especificaciones sorprendentes.

La gran novedad de este modelo es la incorporación de conectividad Bluetooth 6, un estándar de ultimísima generación que garantiza una conexión estable. Están diseñados para emparejarse al instante con tu smartphone actual, pero también son el complemento ideal para la joya de la corona de la marca: sus conocidos reproductores de casete personales WE-001.

Los nuevos auriculares Freddie de We Are Rewind. We Are Rewind Omicrono

Además, para los puristas del audio que buscan una experiencia cien por cien analógica, la caja incluye un cable tradicional de 3,5 milímetros. Uno de los grandes problemas de los auriculares de diadema convencionales suele ser su peso, pero We Are Rewind ha solucionado esto de forma radical.

Los Freddie marcan en la báscula la increíble cifra de 66 gramos, lo que los convierte en uno de los modelos más ligeros de su categoría, ideales para llevarlos por la calle durante todo el día sin sentir fatiga.

A esto se suma una batería eficiente que ofrece hasta 14 horas de autonomía. Para que no tengas que sacar el móvil del bolsillo en ningún momento, los Freddie integran controles físicos en el propio auricular y un micrófono incorporado, permitiendo gestionar la reproducción de tus canciones y contestar llamadas entrantes de forma sencilla.

Pero quizás el reclamo definitivo de los nuevos auriculares Freddie sea su precio. Con un coste de venta recomendado de 49 euros, se posicionan como una compra redonda para cualquier amante de la tecnología, el diseño clásico y el buen sonido.