Xiaomi lanza su nuevo ventilador en España justo a tiempo para el verano: más compacto e inteligente

Las primeras olas de calor ya están azotando la Península Ibérica, y eso que todavía no ha empezado el verano oficialmente. Afortunadamente, podemos estar un poco mejor preparados para lo que nos espera con el nuevo producto de Xiaomi.

Xiaomi ha presentado oficialmente en España su última propuesta para combatir las altas temperaturas, el Mijia Smart Standing Fan Pro Slim, que pertenece a la gama de productos para el hogar, Mijia, que poco a poco se está expandiendo por nuestro país.

Como su nombre indica, la mayor novedad de este ventilador de pie respecto a otros modelos de la compañía radica en sus dimensiones, que han sido posibles gracias a un rediseño completo centrado en reducir espacio.

De esta manera, el fabricante ha conseguido reducir el grosor del cabezal a apenas 8,7 centímetros, una reducción de nada menos que el 63% respecto al Mi Smart Standing Fan 2 de la misma compañía.

Una comparación visual es suficiente para darnos cuenta de cómo lo ha conseguido. En el nuevo modelo, todos los mecanismos y el motor están integrados en el propio ventilador, en vez de contar con su propio compartimento desde el que sale el ventilador como en la mayoría de los modelos.

Diferencia entre el nuevo ventilador de Xiaomi (izq) y el anterior Xiaomi Omicrono

El diseño minimalista no se ha obtenido solo por cuestiones de apariencia; también ha permitido obtener una mayor modularidad, lo que permite desmontar y almacenar el ventilador en muy poco tiempo y de manera sencilla.

De hecho, este modelo viene con su propio estuche de almacenamiento de alta resistencia, preparado para alojar todos los componentes.

Así, podemos guardarlo sin que ocupe espacio en invierno, o incluso podemos transportarlo en nuestro coche sin mayores dificultades, por ejemplo, para llevarlo de acampada.

El ventilador se puede guardar en un estuche por su diseño modular Xiaomi Omicrono

También es muy práctico y para todo tipo de situaciones, ya que podemos ajustarlo para ponerlo en la mesa o en el suelo. De hecho, admite entrada de alimentación por USB-C, por lo que podemos conectarlo a una batería externa y usarlo en cualquier sitio.

Su mando a distancia no se basa en infrarrojos sino en Bluetooth, por lo que funciona a hasta 30 metros de distancia incluso si no lo apuntamos directamente al ventilador. Y cuando no lo estemos usando, podemos pegarlo a la trasera del ventilador con su sujeción magnética.En el frontal, contamos con un panel táctil con botones para configurar el nivel de ventilación y otras opciones.

El nuevo ventilador de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Una de las funciones más llamativas de este ventilador es la posibilidad de disfrutar de diferentes tipos de brisas. Usando datos de flujo de aire recopilados en varias localizaciones, Xiaomi ha entrenado este ventilador para que simule la manera en la que sopla el aire en esas zonas. Podemos elegir entre "Orilla del lago", "Green de golf", "Camping", "Terrace", "Azotea", "Humedal", "Cima de la montaña" y "Playa".

También podemos configurar nuestro propio flujo de aire personalizable con la app de Xiaomi Home, o simplemente elegir entre 100 niveles diferentes de velocidad que permiten afinar el flujo a nuestro gusto exacto.

En cuanto a rendimiento, este ventilador cuenta con siete aspas aerodinámicas para un flujo de aire estable de hasta 25 m³/min, con un alcance de hasta 14 metros y una oscilación de 90 grados.

El motor es eficiente y silencioso, con Xiaomi presumiendo de usar solo 1,4 kWh, por lo que en el modo más bajo y sin oscilación, consumirá apenas 1,9W. Y podemos usarlo de noche porque en este mismo nivel, el ruido solo alcanza los 26,8 dB.

El Mijia Smart Standing Fan Pro Slim ya está disponible por 119,99 euros, aunque podemos aprovecharnos de una rebaja de lanzamiento que lo deja en 109,99 euros.