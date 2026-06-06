La revolucionaria báscula inteligente que lo cambia todo: puede medir tu grasa y músculo con un 99 % de precisión clínica

La era en la que la salud física se medía únicamente con el número que marcaba la báscula ha llegado oficialmente a su fin. Withings, una compañía francesa, acaba de lanzar un modelo que lo cambia todo al medir tu grasa y músculo con un 99 % de precisión clínica. y que llega como sucesora de la Body Scan 2.

La reconocida compañía de salud digital ha anunciado el lanzamiento oficial en Europa de Withings BodyFit, un revolucionario dispositivo doméstico que promete llevar la precisión de un entorno clínico directamente al cuarto de baño.

Con una llegada al mercado programada para el próximo 1 de julio de 2026, este báscula inteligente se posiciona como una alternativa económica y disruptiva con un precio de 249,95 euros, una cifra inferior a lo que costaría pagar por tan solo dos escaneos médicos tradicionales.

Lo verdaderamente sorprendente de este desarrollo es su nivel de exactitud, avalado por rigurosos estudios científicos que demuestran una correlación del 99 % en la medición de la masa grasa y del 98 % en la masa muscular en comparación directa con el estándar de oro de los hospitales.

El secreto detrás de este rendimiento profesional se encuentra en un diseño de vanguardia que incorpora un asa retráctil integrada con cuatro electrodos, que se suman a los otros cuatro situados en la base de vidrio.

Una persona usando la báscula inteligente Withings BodyFit. Withings Omicrono

Al levantar este manillar, el dispositivo activa la tecnología avanzada de Espectroscopía de Impedancia Bioeléctrica (BIS), haciendo circular de forma segura 13 frecuencias diferentes de hasta 800 kHz a través del cuerpo. Este despliegue de ingeniería permite realizar un análisis segmental completo dividido en 6 zonas anatómicas en tan solo 10 segundos, completando un escaneo fisiológico profundo de más de 40 puntos de datos en apenas 20 segundos.

Toda esta información se sincroniza de forma automática con el teléfono móvil para registrar tendencias de rendimiento, desequilibrios musculares y la evolución metabólica del usuario.

Este avance tecnológico aterriza en el mercado en un momento crucial, fuertemente impulsado por el auge global de los tratamientos médicos contra la obesidad basados en fármacos GLP-1.

Aunque estos medicamentos de última generación están transformando la salud pública al permitir reducciones de peso drásticas y muy rápidas, plantean un serio peligro oculto: el riesgo de perder masa muscular magra de forma acelerada en lugar de tejido adiposo, lo que deteriora el metabolismo a largo plazo.

La báscula inteligente Withings BodyFit. Withings Omicrono

La nueva báscula inteligente aborda este problema de raíz al proporcionar una visibilidad crítica zona por zona, permitiendo a los usuarios y a sus médicos verificar en cada pesaje que se está eliminando la peligrosa grasa visceral —aquella que rodea los órganos internos y eleva el riesgo cardiovascular— mientras se protege activamente el músculo esencial.

Más allá de la monitorización de datos puros, la plataforma transforma los números en recomendaciones prácticas del día a día mediante la integración de un asistente de salud virtual basado en inteligencia artificial (IA) avanzada que ayuda a contextualizar las métricas.

Todo este ecosistema se despliega bajo una estricta política de privacidad con cifrado de extremo a extremo que garantiza que la información médica nunca será vendida a terceras partes ni a compañías aseguradoras.