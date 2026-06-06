Adiós a perder la fianza del alquiler: el invento de menos de 20 euros que borra los agujeros de la pared por completo

Dejar un piso de alquiler suele venir acompañado de una dosis de estrés, especialmente en el momento de la inspección final. Uno de los motivos más comunes de disputa son los desperfectos en las paredes provocados por cuadros o estanterías, lo que afecta a la fianza.

Hasta ahora, la solución implicaba gastar unos 40 euros en masillas, pinturas y diversas herramientas para acabar dejando un parche visible. Sin embargo, un nuevo dispositivo de bajo coste promete solucionar este problema cotidiano de forma definitiva y profesional.

Se trata de Rebouche Trous, un kit de reparación que ha revolucionado el bricolaje doméstico. Su creador, el emprendedor Matthieu Prieur, ha dedicado más de diez años de desarrollo en Toulouse (Francia) para perfeccionar un sistema que permite a cualquiera arreglar una pared de forma invisible.

Este esfuerzo le valió la medalla de bronce en el prestigioso Concurso Lépine 2026 y ha captado recientemente la atención de grandes medios y cadenas de televisión francesas.

La gran ventaja de Rebouche Trous es que elimina la necesidad de comprar materiales por separado. Por solo 19,90 euros, la caja incluye exactamente lo necesario: un tubo de masilla lista para usar (30 ml), pintura blanca mate (10 ml), una esponja de acabado (25 mm) y su gran innovación, una almohadilla texturizadora patentada (40 mm).

Este componente técnico es capaz de replicar la textura exacta de la superficie original. El sistema ofrece cuatro acabados distintos: liso, gota (estuco), crépi (rugoso) y fibra de vidrio.

El proceso consta de cuatro sencillos pasos: limpiar el agujero (apto para diámetros de hasta 3 cm), aplicar la masilla, estampar la textura con la almohadilla antes de que seque y, finalmente, pintar.

La historia detrás de este lanzamiento añade un gran valor humano. Lejos de las grandes cadenas automatizadas, el producto se fabrica de manera artesanal en Toulouse. Las almohadillas se moldean mediante tecnología de impresión 3D y los tubos se rellenan manualmente con sellador de alta densidad.

Además de su bajo coste inicial (con envío gratuito a partir de 25 € de compra), el kit es una inversión a largo plazo. Una sola caja permite realizar aproximadamente 20 reparaciones y, a diferencia de los productos tradicionales que se secan y se tiran, Rebouche Trous se limpia fácilmente con agua y se conserva en perfecto estado hasta un año después de su apertura.

Por una inversión mínima, este kit de ingeniería básica evita las elevadas penalizaciones económicas que los arrendadores suelen retener de las fianzas. Más allá de los inquilinos, se perfila como la herramienta indispensable para creadores de contenido que modifican sus sets, entusiastas de la decoración y gestores de alojamientos vacacionales.