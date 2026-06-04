Nintendo acepta las normas de la UE: confirma que venderá una nueva Switch 2 con batería reemplazable en 2027

A partir de febrero de 2027, los móviles, los ordenadores y una gran variedad de dispositivos electrónicos deberán contar con baterías fácilmente reemplazables, según la nueva normativa de la Unión Europea (UE). Una ley que también afecta a las videoconsolas y, en ese sentido, Nintendo ha confirmado que venderá una nueva Switch 2 con batería reemplazable.

La compañía japonesa planea lanzar en la Unión Europea nuevas versiones de su popular consola Nintendo Switch 2 —que a partir de septiembre subirá su precio debido a las condiciones del mercado— que permitirán a los usuarios cambiar o sustituir fácilmente la batería.

Una decisión que llega para adaptarse a la nueva normativa de la Unión Europea que entrará en vigor el 18 de febrero de 2027 y que tiene como objetivo combatir la obsolescencia programada y reducir la basura electrónica facilitando que los usuarios cambien la batería ellos mismos.

El gigante tecnológico ha señalado en su página web que está "implementando medidas para cumplir con estos requisitos mediante la preparación de versiones de productos que se ajusten a la normativa".

Bajo el impulso de las nuevas directivas comunitarias, los aparatos con baterías intercambiables por el consumidor están ganando terreno nuevamente, tal como señalaban en The Verge.

Mario Kart World para Nintendo Switch 2.

Con vistas a febrero de 2027, el reglamento de la Unión Europea impondrá que una amplia gama de productos, entre ellos las plataformas portátiles de videojuegos, garanticen que cualquiera pueda desmontar y renovar su batería sin mayores complicaciones.

Por ahora, Nintendo ha evitado detallar las modificaciones que introducirá en esta futura revisión de la Switch 2 para simplificar dicho proceso. Cabe señalar que, a día de hoy, retirar la batería del dispositivo es una tarea laboriosa que requiere múltiples fases.

Asimismo, se desconoce si esta variante rediseñada se comercializará en otros mercados internacionales. Desde la compañía no han ofrecido ninguna información al respecto, más allá de lo comunicado en su página web.

En ella, la firma nipona aclara que, para aquellos artículos vigentes cuyo código de modelo empiece por las letras 'BEE' —el identificador asignado a la Switch 2 según los registros de la FCC—, "las próximas ediciones adaptadas a la ley dispondrán de una numeración de modelo exclusiva y la inscripción adicional "OSM" en su caja, catalogándose como productos independientes para la administración".

Dado que los accesorios de la consola, como los Joy-Con y el Pro Controller, también emplean la nomenclatura BEE, habrá que esperar para conocer si sus baterías también pasarán a ser reemplazables.