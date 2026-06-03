Samsung lanza en España el primer monitor 'gaming' 6K del mercado y les incorpora su tecnología sin reflejos

Samsung sube de nivel en territorio gaming. La compañía surcoreana ha presentado hoy en España sus nuevos monitores Samsung Odyssey entre los que destaca el primer modelo 6K del mercado, así como un impresionante OLED que hereda la tecnología sin reflejo de sus televisores, así como también llega el ViewFinity S8 para entornos profesionales.

La gama llega al mercado español con modelos orientados a perfiles gaming y profesionales, combinando alta resolución, rendimiento OLED, conectividad avanzada y formatos pensados para jugar, crear y también trabajar.

En concreto, la nueva línea de productos incluye los Odyssey G8, con el primer monitor gaming 6K de la industria; el Odyssey OLED G8, disponible en 32 pulgadas; el Odyssey OLED G7, que amplía el acceso al gaming OLED; y el ViewFinity S8 de 40 pulgadas, diseñado para productividad, multitarea y flujos profesionales de alta exigencia.

"Ponemos a disposición de jugadores y profesionales una gama diseñada para responder a formas muy distintas de crear, jugar y trabajar. Desde el salto al gaming 6K hasta el rendimiento OLED y la conectividad avanzada de ViewFinity", explica Javier Luque, Marketing Manager de Monitores en Samsung Electronics Iberia, quien añade que la generación de este año "refleja nuestro compromiso con ofrecer pantallas que combinen innovación, rendimiento y versatilidad para el usuario español".

Lo cierto es que la joya de la corona es la línea Odyssey G8, que reúne tres modelos orientados al gaming de alto rendimiento.

Samsung Odyssey OLED G8 C.F.

Por un lado el Odyssey G8 de 32 pulgadas (G80HS) incorpora resolución 6K a 165 Hz y Dual Mode hasta 330 Hz en 3K. Por su parte el Odyssey G8 de 27 pulgadas (G80HF) ofrece resolución 5K a 180 Hz o hasta 360 Hz en QHD mediante Dual Mode. Mientras que el Odyssey OLED G8 (G80SH)[1], disponible en 32 pulgadas, suma panel OLED 4K a 240 Hz, tecnología Glare Free sin reflejos, USB-C con carga de hasta 98 W y QD-OLED Penta Tandem.

Samsung también ha lanzado el modelo Odyssey OLED G7 de 32 pulgadas (G73SH), que viene a ampliar la propuesta OLED de Samsung con resolución 4K, tasa de refresco de 165 Hz, Dual Mode hasta 330 Hz en FHD y tiempo de respuesta de 0,03 ms.

Por último, el más grande de todos —y que va más allá del gaming pensando en un usuario profesional— es el ViewFinity S8, disponible en 40 pulgadas (S85TH). Está diseñado para entornos de trabajo al integrar una pantalla curva WUHD a 144 Hz, Thunderbolt 5 con transferencia de hasta 80 Gbps, carga de hasta 140 W y Easy Connection para una conectividad optimizada entre dispositivos.

Odyssey OLED G7 y Odyssey G8 5K C.F.

Con respecto al precio y a la disponibilidad, el más ambicioso de todos es el Odyssey G8 G80HS de 32 pulgadas, que llega por 1.299 € mientras que el modelo más accesible es el ViewFinity S8 S85TH 40 pulgadas que parte de los 999€.

Eso sí, Samsung ha explicado que ofrece promociones especiales hasta el próximo 14 de junio de 2026 con hasta 180 euros de descuento desde la tienda oficial, así como unos Galaxy Buds 4 gratis.