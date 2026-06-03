Así impulsa la tecnología de Lenovo las operaciones del Mundial de Fútbol y refuerza las retransmisiones basadas en IA

Lenovo ha dado un paso clave para las retransmisiones del Mundial de Fútbol. La compañía ha anunciado una infraestructura impulsada por IA en tiempo casi real para facilitar la distribución de vídeo IPTV con latencia ultrabaja, además de las retransmisiones tradicionales por cable y satélite, la difusión inteligente de contenidos y la toma de decisiones críticas en todo el ecosistema y las operaciones del torneo.

De este modo, a medida que el mayor evento deportivo del mundo se prepara para alcanzar una escala sin precedentes —al ser el primero con 48 selecciones nacionales y una audiencia estimada de 6.000 millones de aficionados—, como partner tecnológico oficial de la FIFA, Lenovo suministrará servidores en el Centro Internacional de Retransmisión situado en Dallas, Texas, para proporcionar la potencia informática, los dispositivos y las soluciones impulsadas por IA necesarias para ofrecer cada momento de cada encuentro a las audiencias globales y apoyar la operación de retransmisión más extensa de la historia de los Mundiales.

En concreto, serán más de 17.000 dispositivos Lenovo y Motorola y más de 200 ingenieros desplegados en todas las sedes y ubicaciones de entrenamiento Team Base Camp que "garantizarán una ejecución altamente profesional", explica la compañía en un comunicado.

La tecnología de Lenovo ha reducido la latencia en infraestructura IPTV para este torneo. Y es que en la actualidad, el retraso IPTV se sitúa por debajo de cinco segundos, lo cual permite un acceso en tiempo casi real a la acción de los partidos en directo, así como experiencias de visualización más sincronizadas.

"La tecnología y los servidores Lenovo ThinkSystem SR635 V3 permitirán gestionar volúmenes ingentes de datos de vídeo en directo procedentes de estadios distribuidos por toda Norteamérica e impulsarán la señal de IPTV en vivo de la FIFA, recibiendo, procesando y distribuyendo todo el contenido relacionado con los partidos en tiempo prácticamente real a través de diez canales conectados con 1.000 pantallas repartidas por las ubicaciones de la FIFA", indica la empresa.

El cerebro del evento deportivo

Más allá de las retransmisiones, la tecnología de Lenovo se utilizará en el Centro de Control Tecnológico de la FIFA en Miami y en el Centro de Operaciones del Torneo durante todo el Mundial.

Desde este nodo, que actuará como "centro de control operativo" para el Mundial, los ingenieros y organizadores de la FIFA monitorizarán y gestionarán toda la tecnología que impulsa los partidos en tiempo casi real. Garantizarán que los organizadores del torneo puedan observar y, en caso necesario, tomar decisiones operativas en cualquier sede del torneo con la máxima agilidad.

Equipo de Lenovo para el Mundial Cedida

"La infraestructura de inteligencia artificial de Lenovo está redefiniendo la experiencia de la Copa del Mundo de la FIFA, ofreciendo resúmenes casi en tiempo real, vistas desde múltiples ángulos y análisis a una escala global sin precedentes", ha señalado Ashley Gorakhpurwalla, presidente de Soluciones de Infraestructura de Lenovo, quien añadió que "junto con la FIFA, estamos poniendo a prueba la inteligencia artificial en las condiciones más exigentes del mundo, resolviendo los problemas de latencia y acercando a miles de millones de aficionados a la acción como nunca antes, lo que establece un nuevo estándar para los eventos deportivos en directo".

Escenario para la IA

El Mundial de la FIFA no sólo es un reto técnico, también es un gran escaparate para mostrar los avances de IA en el mundo real y que Lenovo está haciendo posibles.

"Lenovo gestionará una compleja capacidad de computación edge in situ para reducir significativamente la latencia en unas circunstancias en las que, previamente, las soluciones basadas únicamente en la nube no habían sido capaces de cumplir con los requisitos para las retransmisiones", comenta la empresa.

En concreto, los servidores Lenovo ThinkSystem sustentarán la monitorización de estadios y sistemas tecnológicos de todo el torneo en tiempo casi real, la retransmisión en vivo, por streaming y por IPTV, la detección rápida de incidencias y resolución de problemas para minimizar las interrupciones y periodos de inactividad, así como mejorarán la experiencia de los aficionados con transparencia e información en tiempo real.

"Lenovo está facilitando una experiencia visual más envolvente y fácil de comprender a través de innovaciones impulsadas por IA. Los avatares 3D de jugadores, habilitados por IA, proporcionarán una visualización más clara y en tiempo real de decisiones complejas, como los fueras de juego", indica la empresa, al tiempo que explica que son creados con tecnología avanzada de IA generativa y datos reales de los jugadores.

"Estos avatares han sido diseñados para ayudar a los aficionados a comprender mejor el desarrollo de los partidos según vayan sucediendo. Estos avatares también aportarán una información adicional muy valiosa para apoyar a los equipos de árbitros de la FIFA en la toma de decisiones de fuera de juego durante los partidos".