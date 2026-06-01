Dos gigantes unen fuerzas: Nvidia y Unitree presentan el H2 Plus, un robot humanoide de altas capacidades

En los últimos meses estamos viendo cómo los avances en ingeniería robótica se suceden casi día a día. El último en presentarse es el H2 Plus, un nuevo robot de la firma líder de la industria, Unitree.

Esta plataforma avanzada representa un salto notable en el diseño de máquinas con fisionomía humana orientadas tanto a la investigación académica como al desarrollo industrial.

El diseño exterior de este dispositivo destaca por una estética limpia y estilizada que cuida la distribución interna de todos sus componentes esenciales. Las uniones mecánicas han sido reforzadas de manera óptima para garantizar una durabilidad prolongada durante las jornadas de pruebas intensivas.

La estructura física cuenta con una altura aproximada de 182 centímetros en su posición vertical estándar. Por su parte, el peso total del conjunto se sitúa en torno a los 70 kilogramos incluyendo la batería de alimentación.

Los ingenieros han fabricado el cuerpo utilizando materiales de alta resistencia como el aluminio de grado aeroespacial y las aleaciones de titanio. Estos elementos metálicos se complementan con plásticos técnicos avanzados que aligeran el peso total sin comprometer la integridad de la máquina.

Unitree H2 Plus Omicrono

El movimiento armónico de esta plataforma es posible gracias a la integración de 31 grados de libertad repartidos por todo el chasis. Cada una de las extremidades inferiores dispone de 6 articulaciones independientes dedicadas a la locomoción y al equilibrio constante.

Los brazos cuentan con 7 grados de libertad independientes que facilitan una manipulación precisa de diversos objetos en entornos de trabajo. La zona de la cintura añade 3 ejes de movimiento adicionales mientras que el área del cuello aporta 2 ejes más de movilidad.

La potencia motriz necesaria para los desplazamientos se genera mediante motores síncronos de imanes permanentes con rotor interno de alta velocidad. Estos componentes mecánicos ofrecen un tiempo de respuesta mínimo ante las órdenes recibidas y una excelente disipación del calor operativo.

Las articulaciones principales del sistema utilizan rodamientos industriales de rodillos cruzados de alta precisión capaces de soportar cargas de gran magnitud. Gracias a esta configuración, las extremidades inferiores alcanzan un par de fuerza máximo situado en los 360 N/m.

Unitree H2 Plus Omicrono

Las articulaciones de las extremidades superiores son capaces de generar un par de fuerza que llega a los 120 N/m de forma puntual. Esta capacidad mecánica permite que los brazos del dispositivo sostengan de manera continua una carga útil de 7 kilos.

La fuerza máxima que pueden ejercer los brazos en momentos de máxima demanda llega a alcanzar los 15 kg de peso. El sistema de refrigeración por aire integrado en las zonas críticas se encarga de mantener los componentes dentro de los márgenes térmicos seguros.

La gestión de las funciones de la plataforma principal se realiza mediante un procesador central integrado Intel Core i5 de alta eficiencia. En las versiones destinadas a la investigación aplicada, se añade un segundo procesador Intel Core i7 dedicado en exclusiva a las tareas del desarrollador.

El procesamiento de los datos de entorno cuenta con el respaldo técnico de una unidad gráfica avanzada con arquitectura NVIDIA Blackwell de última generación. Esta unidad informática de alto rendimiento ofrece una potencia de cálculo muy elevada para la ejecución de modelos de análisis en tiempo real.

Unitree H2 Plus Omicrono

La memoria del sistema utiliza tecnología avanzada de almacenamiento aleatorio de alta velocidad con una capacidad total de 128 GB. Los sistemas de almacenamiento de archivos masivos son compatibles con unidades de estado sólido a través de conexiones de tipo PCIe.

El aparato dispone de una cabeza biónica que simula rasgos faciales para facilitar una interacción más natural con los operadores humanos. En este compartimento superior se aloja una cámara binocular con un campo de visión especialmente amplio para el reconocimiento espacial.

La captura de datos sonoros se realiza mediante una matriz de micrófonos diseñada para filtrar las frecuencias de voz de manera eficiente. Las respuestas del sistema se emiten a través de unos altavoces integrados que cuentan con una potencia de salida elevada.

La conectividad externa está totalmente garantizada gracias a la incorporación de tecnologías inalámbricas como WiFi 6 y conectividad Bluetooth 5.2. El chasis incluye además múltiples puertos físicos de conexión como entradas de tipo USB 3.0, conexiones Gigabit Ethernet y canales de comunicación industriales.

Resumen de especificaciones del Unitree H2 Plus

El suministro eléctrico necesario para el funcionamiento autónomo proviene de una batería de litio con una capacidad de 15 Ah. Esta fuente de energía almacena casi 1 KWh de electricidad y permite que el dispositivo opere durante unas 3 horas.

La batería dispone de un mecanismo de extracción rápida que minimiza los tiempos muertos durante las sesiones de pruebas en el laboratorio. Los algoritmos de control de movimientos y de equilibrio dinámico se actualizan de forma constante a través de sistemas de descarga inalámbrica.

El H2 Plus se consolida de este modo como un centro de pruebas ideal para avanzar en el desarrollo de la robótica biónica aplicada. Su configuración modular y su alta potencia informática abren nuevas posibilidades para la automatización de tareas en sectores muy diversos.