Así es la nueva barbacoa de edición limitada de Big Green Egg para el verano: cocina a dos temperaturas a la vez

El mercado de la cocina exterior ha experimentado una transformación profunda en los últimos años. Lo que antes se consideraba un espacio secundario para barbacoas de fin de semana se ha convertido en una extensión natural de la vivienda.

En la actualidad el diseño y la integración estética juegan un papel tan crucial como el propio rendimiento técnico. En este escenario de convergencia entre funcionalidad y minimalismo, la firma estadounidense Big Green Egg ha movido ficha con un movimiento estratégico diseñado específicamente para el continente europeo.

Esta compañía, considerada el estándar de oro en el sector de los kamados por su tecnología cerámica heredada de la NASA, ha anunciado el lanzamiento de The Onyx. Se trata de una edición especial que rompe con su tradicional identidad visual para adaptarse a las exigencias estéticas del usuario premium actual.

La principal novedad de este modelo radica en su planteamiento visual. Por primera vez el fabricante altera de forma significativa el icónico verde que ha definido a sus productos durante décadas. Inspirado en la piedra preciosa homónima, este dispositivo presenta un acabado ultra oscuro que juega con la percepción visual dependiendo de la incidencia de la luz ambiental.

Bajo la radiación solar directa la superficie revela sutiles matices verdosos. De este modo se logra un equilibrio entre la renovación estética y el respeto a la herencia cromática de la marca. No estamos ante un simple capricho cosmético.

Esta decisión responde de forma directa a una tendencia al alza en el paisajismo y la arquitectura exterior en Europa. En estos proyectos los tonos oscuros, los materiales nobles y las líneas sobrias dominan las cocinas integradas en jardines y terrazas de alta gama.

La marca ha decidido estructurar este lanzamiento alrededor de sus dos formatos más exitosos y polivalentes, las versiones Large y XLarge. La primera de ellas cuenta con una superficie de cocción dimensionada para dar servicio a unos ocho comensales. La variante XLarge eleva la capacidad hasta las doce personas de forma simultánea.

En el plano técnico el verdadero núcleo de innovación que acompaña a esta edición especial se encuentra en la renovación de su sistema de gestión térmica. La introducción del Dual Zone Deflector Kit representa un salto cualitativo en la versatilidad culinaria del kamado.

Este nuevo sistema sustituye de manera progresiva al tradicional accesorio previo de una sola pieza. El conjunto se compone de un armazón de acero inoxidable y dos deflectores cerámicos de media luna.

The Onyx Omicrono

La geometría de estos elementos permite al cocinero configurar zonas de calor directo e indirecto de forma simultánea dentro de la misma cámara de cocción. De este modo resulta posible sellar una pieza de carne a alta temperatura en un lateral mientras en el opuesto se realiza un asado lento o un ahumado a baja temperatura.

Este sistema multifuncional no solo incrementa la precisión del control de la temperatura. También introduce la posibilidad de trabajar en diferentes niveles de altura respecto a las brasas.

El diseño del kit facilita la manipulación de los deflectores cerámicos incluso cuando el interior del dispositivo ha alcanzado temperaturas extremas. Esto reduce los riesgos operativos y mejora la ergonomía general durante el cocinado.