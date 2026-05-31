Esta cafetera cambia las reglas: ya puedes preparar un café o descafeinado con el sistema de doble almacenamiento

SharkNinja ha decidido transformar la manera en que consumimos café en nuestros hogares. El nuevo sistema denominado Ninja AutoBarista Pro llega al mercado español para eliminar las barreras que a veces surgen para hacer un buen café.

Este dispositivo se presenta como una solución integral que combina el diseño más puntero y la funcionalidad. La intención principal de la marca es que cualquier persona pueda obtener resultados profesionales sin necesidad de realizar cursos de formación especializados.

La máquina destaca por su capacidad de adaptarse a diferentes demandas mediante un sistema automatizado de alta precisión. Gracias a su configuración interna, el aparato es capaz de gestionar diversos estilos de preparación con una eficacia elevada.

Uno de los grandes hitos de este producto es que permite elaborar desde un espresso intenso hasta un suave café de filtro con la misma máquina. Esta polivalencia es fruto de años de investigación centrados en optimizar cada fase de la extracción del grano.

El diseño de la Ninja AutoBarista Pro se fundamenta en la premisa de que la calidad no tiene por qué estar reñida con la rapidez. Podremos disfrutar de una carta de bebidas que habitualmente solo encontraríamos en establecimientos especializados de alta gama urbana.

Dentro de sus prestaciones más llamativas se encuentra la posibilidad de realizar preparaciones en frío mediante un método de elaboración acelerado. El Cold Brew, que suele requerir horas de espera, ahora se puede obtener en un tiempo récord manteniendo todos los matices del aroma original.

La personalización es otro de los pilares fundamentales que definen a este nuevo electrodoméstico de alta gama. El sistema permite que cada miembro de la familia configure sus preferencias exactas para que la máquina las recuerde en cada uso posterior.

Ninja AutoBarista Pro Omicrono

Existen trece opciones diferentes disponibles con solo pulsar un icono en su interfaz digital intuitiva y de respuesta inmediata. Entre estas variedades podemos encontrar clásicos como el Cappuccino, el Flat White o el Latte.

La tecnología que impulsa este avance se denomina AutoBarista y se encarga de monitorizar todos los parámetros críticos durante la infusión. Ajusta de forma autónoma la temperatura del agua y la presión necesaria para que el resultado final sea siempre equilibrado y placentero.

El molinillo integrado cuenta con un sistema inteligente que calibra el grosor de la molienda dependiendo del tipo de grano introducido. Esto asegura que el aceite natural del café se preserve correctamente y que la extracción no presente notas excesivamente amargas o ácidas. Además, la compresión del café molido se realiza de manera automática.

Para aquellos que disfrutan de la leche, el componente encargado de crear espuma ofrece una textura sedosa, con 5 ajustes diferentes de texturizado para que cada bebida tenga la densidad de burbuja exacta que requiere su receta.

Pantalla de la Ninja AutoBarista Pro Omicrono

Esta capacidad de espumado funciona tanto con productos lácteos de origen animal como con las cada vez más populares bebidas vegetales. Lograr una microespuma consistente en una bebida de avena o almendra ya no es difícil.

La versatilidad se extiende también al almacenamiento del producto en bruto gracias a sus dos depósitos intercambiables de gran capacidad. Esto permite alternar entre un café descafeinado y uno de origen específico sin tener que vaciar manualmente los contenedores de granos.

Se pueden obtener dos dosis de espresso simultáneamente manteniendo la presión óptima en cada una de las salidas de líquido de la cafetera.

SharkNinja ha puesto especial énfasis en que el mantenimiento del aparato sea tan sencillo como la propia elaboración de las bebidas. Los componentes principales son fáciles de limpiar y el sistema avisa de forma automática cuando es necesario realizar cualquier proceso de descalcificación preventiva.

Ninja AutoBarista Pro Omicrono

James Kitto, directivo de la compañía, ha señalado que el objetivo era terminar con el dilema entre la comodidad y el sabor auténtico. Con esta propuesta, la firma estadounidense consolida su presencia en Europa ofreciendo productos que realmente aportan un valor diferencial, aunque no a un precio bajo.

El precio de lanzamiento en el territorio español es de 899,99 euros, posicionándose entre los modelos de mayor gama del mercado actualmente.