Adiós a lavar a mano: la micro lavadora de Xiaomi que gasta menos que una bombilla y desinfecta la ropa 99 %

En España cada vez son más populares los dispositivos inteligentes que buscan solucionar problemas muy específicos del hogar cotidiano. Pese a que aún no se ha confirmado su llegada a nuestro país, Xiaomi ha presentado un dispositivo diseñado exclusivamente para el tratamiento de prendas pequeñas y delicadas.

Este nuevo electrodoméstico compacto está pensado para transformar la manera en la que gestionamos la colada diaria de nuestra ropa interior. Además, su diseño minimalista permite que el aparato se integre sin dificultades en cualquier rincón del cuarto de baño o la cocina.

La principal característica de este equipo es su tamaño reducido. Gracias a estas dimensiones el usuario puede colocarla sobre una encimera o dentro de armarios cuando no se esté usando.

El objetivo principal es evitar mezclar las prendas más íntimas con el resto de la ropa sucia. Lavar la ropa interior por separado ayuda a mantener unos mayores estándares de higiene y evitar lavar a mano.

A pesar de su apariencia pequeña el motor integrado ofrece un rendimiento sorprendente para un dispositivo de estas características físicas. Cuenta con una capacidad de carga aproximada de 1 kg, lo que permite lavar varias mudas en un solo ciclo.

La velocidad de centrifugado alcanza las 800 vueltas por minuto asegurando que las prendas salgan con un nivel bajo de humedad. El consumo de agua y energía es significativamente menor comparado con los modelos tradicionales de gran formato.

Incorpora un sistema avanzado de desinfección mediante vapor que alcanza los 95º de temperatura máxima. Este proceso garantiza la eliminación de casi la totalidad de las bacterias y alérgenos presentes en los tejidos.

Xiaomi Mijia Mini Dual Zone Washing and Drying Machine Omicrono

Los materiales utilizados en su fabricación son resistentes y están diseñados para soportar el contacto constante con el agua caliente. La tapa superior de vidrio templado aporta una estética elegante a la par que funcional y segura.

Como es habitual en los productos de la marca este aparato se conecta directamente a la aplicación Xiaomi Home. Desde el teléfono móvil se pueden seleccionar los dieciséis programas de lavado diferentes que ofrece el sistema operativo.

Existe un modo de lavado rápido de 15 minutos para aquellos momentos en los que la rapidez es prioritaria. También incluye una función de secado que tarda 45 minutos en dejar la prenda lista para usar.

La máquina es capaz de dosificar de forma inteligente la cantidad exacta de detergente necesaria según el peso introducido. Esto supone un ahorro considerable de producto químico y protege mejor la integridad de las fibras textiles.

Doble cesta Omicrono

El funcionamiento es extremadamente silencioso, lo que permite utilizarla durante las horas nocturnas sin causar molestias a los vecinos. La ausencia de vibraciones fuertes garantiza que el dispositivo permanezca estable sobre cualquier superficie plana donde se ubique.

Este tipo de soluciones son ideales para personas que viven solas o en apartamentos con dimensiones muy limitadas actualmente. No es necesario esperar a acumular mucha ropa para realizar un ciclo de lavado eficiente y muy económico.

La versatilidad del equipo permite también lavar ropa de bebé de forma aislada para evitar posibles contaminaciones cruzadas externas. Muchos padres encuentran en este producto una herramienta indispensable para el cuidado diario de sus hijos pequeños.