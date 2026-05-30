La tecnología definitiva para mascotas llega a España: del bebedero que vigila su salud al arenero que se limpia solo

En España, el mercado tecnológico para el hogar está presenciando un cambio profundo hacia la automatización integral de la convivencia con los animales.

En nuestro país cada vez más ciudadanos tienen mascotas, sobre todo perros y gatos, lo que se traduce en un aumento en el gasto de estos animales.

La marca Dreame ha decidido ampliar su ecosistema de dispositivos inteligentes introduciendo soluciones específicas que prometen transformar la higiene y el bienestar animal.

Esta nueva propuesta se centra en integrar la inteligencia artificial en tareas cotidianas que antes requerían una supervisión manual constante. Los propietarios podrán ahora gestionar aspectos críticos de la salud de sus compañeros desde una perspectiva digital y remota.

La línea presentada abarca cinco dispositivos que cubren desde la alimentación hasta el descanso de las mascotas. Cada dispositivo ha sido diseñado pensando en los escenarios reales de estrés o suciedad que ocurren en una vivienda moderna.

El arenero Moduloo Pure destaca por su enfoque modular en la gestión de los residuos y la neutralización de las partículas odoríferas. Este sistema permite a los usuarios seleccionar diferentes módulos de limpieza según la intensidad de frescura que se requiera en el salón.

La estructura abierta garantiza que los felinos se sientan cómodos y no perciban una barrera física artificial durante su uso. Al mismo tiempo, la tecnología de plasma y spray higiénico asegura que el aire del entorno se mantenga puro en todo momento.

Moduloo Clima Omicrono

En cuanto al descanso, la cama inteligente Moduloo Clima introduce un control térmico preciso que se adapta a las variaciones estacionales del clima. Los perros y gatos podrán disfrutar de una superficie que se calienta o enfría de forma extremadamente rápida según sea necesario.

El rango de temperatura ajustable entre los 20º y los 32º permite una personalización total del confort térmico. Gracias a su respuesta en solo diez minutos, el animal no tendrá que esperar para encontrar el alivio buscado tras un paseo invernal.

TunnelGo Carrier Omicrono

La movilidad también se ve beneficiada con la bolsa de transporte TunnelGo, la cual soluciona los problemas comunes de espacio en los traslados. Este accesorio es capaz de expandirse hasta triplicar su volumen interior para ofrecer un refugio amplio y seguro durante los viajes largos.

Además de su versatilidad física, incorpora un sistema de circulación activa de aire mediante un ventilador interno que evita el agobio por calor. Una almohadilla térmica alimentada por conexión USB garantiza que la temperatura sea siempre la óptima, sin importar el destino del trayecto.

La nutrición automatizada alcanza un nuevo nivel con el sistema Lumina Feast, que fusiona la alimentación con la vigilancia visual constante. Este comedero integra una cámara de alta definición que permite observar a la mascota mientras consume su ración diaria de comida.

El depósito de 5 litros cuenta con un sellado especial y tecnología ultravioleta para mantener el alimento libre de bacterias o humedad. Su diseño con compartimentos dobles facilita la organización de dietas variadas y limpias, eliminando los errores en las porciones recomendadas por veterinarios.

Lumina Feast Feeder Omicrono

Para complementar la dieta, el sistema Lumina Flow se encarga de la hidratación mediante un mecanismo que separa físicamente el agua de la electricidad. Esta arquitectura de seguridad previene cualquier riesgo eléctrico mientras los tanques independientes garantizan que el agua residual nunca contamine la fuente limpia.

La monitorización en alta definición también está presente en este bebedero para registrar con exactitud la cantidad de líquido que ingiere el animal. De esta manera, el propietario puede detectar anomalías en el comportamiento de hidratación de forma preventiva y basada en datos reales.

La llegada de estos productos a los mercados europeos se producirá de forma progresiva durante la segunda mitad del presente año. Dreame busca consolidarse no solo como un referente en la limpieza de suelos, sino como un aliado en el cuidado animal.

El arenero Moduloo Pure se sitúa como el producto de mayor valor con un precio de 299 euros, mientras que la cama Moduloo Clima y el alimentador Lumina Feast coinciden en un coste de 199 euros cada uno.

Por otro lado, la bolsa de transporte TunnelGo tiene un precio de 169 euros para quienes buscan confort en los viajes. Finalmente, el sistema de hidratación inteligente Lumina Flow cierra la lista de precios siendo la opción más accesible con un coste de 159 euros.