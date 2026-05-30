Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su nuevo aire acondicionado: está disponible por menos de 200 €

En España las temperaturas comienzan a subir con fuerza y muchos hogares buscan soluciones efectivas para combatir el calor de forma inmediata, aún a riesgo de recibir una multa. Esta semana Lidl ha lanzado un dispositivo que promete ser el gran aliado de los consumidores durante las próximas semanas de altas temperaturas estivales.

Este equipo destaca por su versatilidad al ofrecer tres funciones distintas en un solo aparato compacto y manejable. Los usuarios podrán utilizarlo para enfriar el ambiente, como ventilador convencional o para reducir la humedad mediante su modo deshumidificador.

La integración de conectividad inalámbrica permite gestionar todos sus parámetros directamente desde un teléfono inteligente a través de una aplicación. Esta característica facilita enormemente el uso diario, permitiendo encender el equipo antes de llegar a casa para encontrar una temperatura agradable.

Su capacidad de refrigeración alcanza las 1.750 frigorías. Este rendimiento resulta ideal para estancias de tamaño medio, como dormitorios o salas de estar que no superen los 25 metros cuadrados.

El diseño del aparato se ha cuidado para que su transporte por las distintas habitaciones del hogar sea sencillo y cómodo. Incorpora unas ruedas multidireccionales en la base y un asa ergonómica que permiten desplazar sus más de veinte kilos sin apenas esfuerzo.

Mando y Aire Acondicionado Omicrono

En cuanto a su precio, la cadena alemana lo ha posicionado en los 199,99 euros, una cifra muy competitiva dentro del mercado actual. Esta oferta se encuentra disponible principalmente en su tienda online, donde suele agotarse en cuestión de pocas horas.

La eficiencia energética es otro de los puntos fuertes de este modelo, ya que cuenta con una clasificación de tipo A. Esto asegura que el consumo eléctrico no se dispare excesivamente, algo fundamental dada la situación actual de los costes de la energía.

Aire Acondicionado de Lidl Omicrono

El mantenimiento del dispositivo es sumamente sencillo gracias a que incluye filtros de aire que se pueden extraer con facilidad. Estos componentes son lavables, lo que garantiza que el aire expulsado esté siempre limpio y libre de partículas de polvo acumuladas.

Incluye también un kit de ventana que facilita la salida del aire caliente hacia el exterior de forma eficiente y segura. Este accesorio evita tener que realizar obras en la vivienda, manteniendo la movilidad que caracteriza a estos sistemas de climatización personal.

Aire Acondicionado de Lidl Omicrono

Aunque el ruido es un factor habitual en estos aparatos, este modelo mantiene unos niveles sonoros contenidos para su gama. Emite aproximadamente unos 63 decibelios cuando funciona a pleno rendimiento, permitiendo una convivencia normal durante su actividad diaria.

Es posible programar el apagado automático gracias a su temporizador integrado, lo que ayuda a ahorrar energía durante las noches. Esta función es muy apreciada por quienes desean conciliar el sueño con frescor pero no quieren dejar el equipo encendido.

Kit de accesorios Omicrono

La sencillez de su panel de control lo hace apto para todo tipo de usuarios, incluyendo a personas que no dominan la tecnología. Además del control por móvil, el paquete incluye un mando a distancia tradicional con todas las funciones principales accesibles.

Resulta fundamental recordar que estos equipos requieren una salida al exterior para expulsar el calor extraído de la habitación. Sin este conducto correctamente instalado, el rendimiento del aparato cae drásticamente y no se consigue el efecto térmico deseado.

El auge de la domótica casera hace que dispositivos como este climatizador sean cada vez más demandados por el público joven. Poder controlar el clima desde el sofá o incluso desde el trabajo supone un salto cualitativo en el confort doméstico.