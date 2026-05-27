Dreame renueva su hogar inteligente: robots de limpieza capaces de subir escaleras y nuevos frigoríficos

La limpieza del hogar ahora depende más de la robótica que de la pericia del usuario. La conquista de cada hogar radica tanto en el precio de los productos como en la innovación tecnológica, teniendo como rival a Dyson, principalmente.

Así, marcas como la tecnológica china Dreame traen a España una larga lista de dispositivos pensados para la limpieza y electrónica para el hogar. Una gama que abarca desde robots aspiradores avanzados hasta frigoríficos inteligentes, aspiradoras ultraligeras y dispositivos para el cuidado de mascotas.

El gran protagonista del lanzamiento es el nuevo Cyber X, un robot aspirador capaz de subir y bajar escaleras de forma autónoma, una función inédita hasta ahora en el mercado doméstico. Viene acompañado de otros tres modelos de robot aspirador y mucho más.

El CyberX

Este curioso robot aspirador con brazos articulados se mostró por primera vez en la feria de tecnología IFA de 2025. Ahora llega al mercado con mejoras importantes y con la ambición de resolver una de las grandes limitaciones históricas de los robots aspiradores: la limpieza de viviendas con varias plantas.

El dispositivo utiliza un sistema biónico de cuatro orugas capaz de adaptarse a distintos tipos de escaleras: rectas, en espiral, sin tabica o en forma de L. Puede afrontar pendientes de hasta 42 grados y es capaz de superar obstáculos de hasta 35 centímetros o escalar un peldaño en apenas 27 segundos.

CyberX Omicrono

Mientras baja las escaleras, el robot limpia los peldaños gracias a un módulo trasero equipado con cepillos laterales duales y una potencia de succión de 6.000 Pa, transfiriendo después la suciedad al robot aspirador principal para mantener un ciclo de limpieza completamente automatizado.

Otro de los puntos fuertes del Cyber X es su sistema de visión 3D ToF independiente, capaz de generar un mapa tridimensional completo de las escaleras en un solo escaneo. Esto le permite detectar bordes, pendientes y obstáculos con precisión. El sistema también incluye planificación autónoma de rutas, compatibilidad con hasta cuatro plantas distintas y control remoto desde la aplicación móvil.

CyberX Omicrono

Dreame todavía no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento en España, aunque sí ha adelantado que llegará durante el segundo semestre de 2026 con un precio de 999 euros.

Tres robots de soporte

Junto al Cyber X, Dreame ha presentado la nueva familia X60 Pro, formada por tres modelos orientados a distintos perfiles de usuario: X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master. La estrategia de la compañía pasa por ofrecer un ecosistema conectado donde el Cyber X trabaje de manera integrada con estos robots aspiradores.

Toda la serie incorpora las principales tecnologías de limpieza de la marca. Entre ellas destacan los brazos Dual UltraExtend, capaces de extender el cepillo lateral hasta 12 centímetros y la mopa hasta 18 centímetros para alcanzar esquinas y bordes con mayor precisión.

También incluyen el sistema PowerMaster para acelerar la carga y cubrir superficies más amplias, una potencia de succión de 42.000 Pa y el cepillo HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, diseñado para evitar enredos de pelo.

Nuevas aspiradoras Omicrono

La inteligencia artificial también juega un papel clave en esta nueva generación. Gracias al sistema AI OmniSight System 3.0, los robots pueden reconocer más de 320 tipos de obstáculos distintos y adaptar su estrategia de limpieza en tiempo real. El objetivo de Dreame es reducir al mínimo la intervención humana y permitir que el robot opere de manera más autónoma incluso en hogares complejos o con muchos objetos.

El modelo más diferencial de la gama es el X60 Pro Ultra Matrix, que introduce un sistema de cambio automático de mopas según el tipo de estancia. El robot puede utilizar mopas de nylon para cocinas, mopas de esponja para baños y mopas térmicas para zonas de estar, evitando la contaminación entre estas distintas estancias.

Por su parte, el X60 Pro Master apuesta por una estación compacta con llenado y vaciado automático de agua. En España, el X60 Pro Ultra Complete llegará el 5 de junio por 1.499 euros, contando con una oferta de lanzamiento 1.299 euros hasta el 11 de junio. El resto de variantes desembarcarán en agosto costando entre 1.599 y 1.799 euros.

Aspiradoras Serie T y Aqua Air

Para otras necesidades de limpieza, Dreame también ha renovado su catálogo de aspiradoras en seco y húmedo con la nueva Serie T, una familia de dispositivos ultradelgados. Todos los modelos comparten un grosor de apenas 9,85 centímetros, capacidad para reclinarse completamente a 180 grados, sistemas antienredos y funciones de autolimpieza con secado mediante aire caliente a 95 grados.

Aspiradoras Omicrono

La referencia más avanzada es la T16 Pro Heat, equipada con limpieza mediante agua caliente a 90 grados, una potencia de succión de 30.000 Pa y el brazo robótico WhaleSweep, capaz de extenderse automáticamente hacia esquinas y bordes. El sistema incorpora además detección multiespectral para ajustar el rendimiento en tiempo real y baterías extraíbles que ofrecen hasta 70 minutos de autonomía.

La gama se completa con otros modelos orientados a distintos niveles de precio y necesidades. La T16 Pro Steam apuesta por esterilización mediante vapor a 200 grados con la tecnología SaunaClean, mientras que la T15 Pro Heat combina limpieza con agua caliente y cobertura de triple borde. Por debajo se sitúan la T14 Pro (399 euros) y la T12 Pro (279 euros hasta el 9 de junio), enfocadas en ofrecer funciones inteligentes de limpieza profunda a un público más amplio. Salvo la última que ya está disponible, las demás no llegarán hasta agosto.

En paralelo, la compañía ha anunciado la Aqua Air, una aspiradora escoba sin cable ultraligera que pesa menos de 0,9 kilogramos. El dispositivo incorpora un motor de alta velocidad con una potencia de succión de hasta 20.000 Pa y una autonomía de 40 minutos.

Además, utiliza cuchillas dobles Air TangleCut para cortar el pelo durante la limpieza y reducir así los enredos, combinando funciones de aspirado en seco y húmedo junto a autolimpieza mediante aire caliente a 70 grados. Su precio es de 499 euros.

Frigorífico inteligente y limpiacristales robotizado

Más allá de la limpieza tradicional, Dreame quiere abrirse camino en nuevas categorías del hogar conectado. Una de las más llamativas es el frigorífico inteligente FizzFresh, diseñado para combinar refrigeración, bebidas y almacenamiento inteligente en un único dispositivo. Entre sus funciones destaca SparklingBar, un sistema integrado capaz de dispensar agua con gas fría en segundos con tres niveles distintos de gasificación.

El electrodoméstico también incorpora el sistema IceDUO para generar hielo en cubitos y hielo picado, así como la tecnología FreshFlex para adaptar dinámicamente el espacio interior y mejorar la refrigeración. La marca añade además un cajón HydroGuard Crisper para conservar frutas y verduras y un sistema AeroFresh Purification orientado a mantener un aire más limpio dentro del frigorífico.

Frigoríficos y lavadoras Omicrono

La otra gran novedad es el limpiacristales robotizado Pano 10 Station, con el que la marca quiere extender la automatización a superficies verticales. El dispositivo incorpora un brazo flexible LiftEdge Flex Arm para alcanzar bordes y esquinas, un sistema de limpieza termo-húmeda que mantiene una capa de humedad constante a 45 grados y una estación multifunción capaz de lavar, secar y mantener automáticamente las almohadillas de limpieza. El Pano 10 Station llegará a España en julio de 2026 con un precio de 599 euros.