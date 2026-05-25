Apple hace historia: transmite por primera vez un partido de fútbol de la MLS utilizando únicamente el iPhone 17 Pro

Un cámara usando un iPhone 17 Pro en el partido de la MLS. Apple Omicrono

Apple ha hecho historia. El gigante tecnológico ha grabado y transmitido en directo y completamente con un iPhone 17 Pro un partido de la última jornada antes del parón del Mundial de la MLS ('Major League Soccer'), la liga de fútbol profesional de EEUU.

Concretamente, Apple transmitió con un iPhone 17 Pro el encuentro que enfrentó el pasado sábado 23 de mayo, en el Dignity Health Sports Park en Carson, California (EEUU), a Los Angeles Galaxy, equipo en el que juega el español Riqui Puig (ex del Barcelona), y a Houston Dynamo; y que se saldó con un empate a uno en el marcador.

El partido fue el primero en la historia en grabarse y transmitirse en directo utilizando únicamente el último smartphone de gama alta de Apple, que se pudo ver a través de Apple TV, la plataforma de video en streaming de la compañía.

El iPhone 17 Pro capturó imágenes en directo durante todo el partido, incluyendo el calentamiento de los equipos en el campo, la presentación de los jugadores, los ángulos de los goles y el ambiente dentro del estadio.

Con cámaras ubicadas en todo el recinto, la transmisión ofreció la calidad de vídeo impecable que los aficionados esperan, junto con nuevas perspectivas dinámicas que acercan a los espectadores a la acción, gracias al tamaño compacto del iPhone.

El @LAGalaxy vs @HoustonDynamo se convirtió en el primer partido en ser transmitido completamente con tomas del iPhone 17 Pro. 📲⚽️ pic.twitter.com/lZsYy9MkjS — MLS Español (@MLSes) May 24, 2026

Según detallan desde la MLS, la producción usó cámaras ubicadas alrededor del estadio para mostrar calentamientos, presentación de jugadores, ambiente, ángulos de gol y tomas más cercanas a la acción.

También se capturaron los primeros goles con un iPhone 17 Pro, lo que supuso todo un hito por parte de la empresa con sede en Cupertino.

.@LAGalaxy vs. @HoustonDynamo tonight will become the first ever live professional sporting event capture exclusively on iPhone! 🔥 pic.twitter.com/3u5AomXiGG — Major League Soccer (@MLS) May 23, 2026

Cabe señalar que no es la primera vez que Apple prueba esta tecnología en deportes, ya que anteriormente incorporó el iPhone a la transmisión de eventos deportivos durante un partido de béisbol de la MLB ('Major League Baseball') de los 'Friday Night Baseball' entre los Boston Red Sox y los Detroit Tigers.

Para ello, la firma usó el iPhone 17 Pro para capturar momentos clave del partido y tomas cinematográficas desde el estadio.

Una producción histórica que fue reconocida por el Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol, que añadió un iPhone utilizado en la transmisión a su colección permanente.

Cabe apuntar que el iPhone 17 Pro es uno de los smartphones más avanzados del mercado.

Integra un sistema de triple cámara Fusion de 48 megapíxeles que, en un diseño compacto, equivale a ocho lentes distintas, e incorpora herramientas de vídeo de nivel profesional como Apple Log 2, empleada en la retransmisión de este fin de semana.

La firma también utilizó este dispositivo el pasado mes de noviembre en Madrid para grabar un histórico concierto en la capital de España por su 40 aniversario.