Olvídate de cortar el césped: llegan los nuevos robots de Roborock que cuidarán tu jardín por ti este verano

Con la llegada del buen tiempo llega la hora de poner a punto el jardín para aprovecharlo durante la primavera y el verano. Es por eso que Roborock, la marca líder en el sector de la robótica de limpieza, ha anunciado la llegada a España de su nueva línea de cortacésped autónomos.

Se trata de RockNeo Q1, RockMow S1 y la joya de la corona, la serie RockMow Z1, tres dispositivos diseñados para ofrecer una experiencia de cuidado y corte de césped sin esfuerzo y con resultados profesionales, eliminando además la necesidad de cables físicos gracias a su tecnología de navegación.

La compañía explica que toda la gama incorpora el sistema de percepción ambiental Sentisphere, una tecnología que combina navegación RTK de banda completa y VSLAM.

En la práctica se traduce que los robots mantienen una precisión de centímetros, incluso en zonas con sombra. Asimismo, toda la gama se gestiona de forma centralizada a través de la App de Roborock, donde los usuarios pueden definir zonas de exclusión, ajustar alturas de corte o activar el "Modo Protección de Fauna", que detiene la actividad durante la noche para proteger a los animales pequeños.

Los tres coinciden además en la apuesta por la durabilidad, ya que cuentan con una resistencia al agua IPX6, que permite el lavado con manguera.

El modelo más ambicioso es el RockMow Z1, que llega en versión con o sin LiDAR por 1.999 y 2.699 €, respectivamente.

RockMow Z1 Roborock

El Z1 rompe los límites convencionales gracias a su sistema de tracción total (4WD), que le permite escalar pendientes extremas de hasta el 80% y superar obstáculos de hasta 8 cm, como raíces o baches pronunciados.

Está equipado con una tecnología de navegación visual para grandes áreas, que mejora con la versión LiDAR permitiendo al robot navegar con total autonomía en entornos totalmente sombreados o complejos.

Por su parte, el modelo intermedio es el RockMow S1 (1.299€), diseñado para jardines de 1.500 metros cuadrados y para usuarios que exigen una conectividad total de serie.

Mejora el módulo de corte para un acabado impecable desde el primer uso, así como cuenta con un sistema de tracción de 2WD. Dispone así de la capacidad de gestionar pendientes del 45% y obstáculos verticales de hasta 4 cm, así como cuenta con conectividad WiFi, Bluetooth y 4G de forma nativa.

RockNeo Q1 Roborock

Su capacidad de corte de bordes es de 3 cm y puede atravesar pasillos de tan solo 0,7 metros de ancho. Asimismo es capaz de cubrir 1.000 metros cuadrados en 24 horas.

Por último, el modelo que aspira a ser más popular de la serie es el RockNeo Q1 (899€), que se presenta como el ideal para quienes quieren introducirse en esta tecnología y disponen de una parcela de entre 500 y 1.000 metros cuadrados.

También destaca por su capacidad de adaptación a terrenos irregulares, con pendientes de hasta el 45% y obstáculos de hasta 4 cm de altura.

Además dispone de un sistema de seguridad que se apoya en la tecnología Stereo Vision, que permite al robot identificar y esquivar obstáculos en tiempo real con gran agilidad.