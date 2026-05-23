Olvida el estrés ocular: Xiaomi lanza una máscara 3D enfocada en la salud que se controla desde el teléfono móvil

Hubo un tiempo en el que Xiaomi era simplemente esa marca china que hacía teléfonos con una relación calidad-precio imbatible. Aquellos días pasaron. Hoy, el ecosistema de la firma asiática se ha convertido en un gigante de mil cabezas capaz de entrar en cada rincón de nuestro hogar, desde la cocina hasta el dormitorio.

Su última incursión bajo la marca Mijia no busca mejorar la potencia de nuestro móvil, sino la calidad de nuestro sueño y la salud de nuestra mirada en un mundo donde las pantallas nos han declarado la guerra.

La nueva Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask (unos 30 euros al cambio) no es un simple antifaz para dormir. Es un dispositivo enfocado al bienestar personal que llega para relajarnos tras mucho tiempo delante del ordenador.

Tecnología de vibración y alivio térmico

El núcleo de este dispositivo reside en su sistema de micro-vibraciones controladas. A diferencia de otros masajeadores oculares que apuestan por la presión de aire, Xiaomi ha optado por un motor de precisión que trabaja sobre los puntos de fatiga alrededor del ojo.

La idea es simple pero efectiva: relajar los músculos ciliares que sufren el estrés de la luz azul y el enfoque constante a corta distancia.

Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask Omicrono

Sin embargo, el verdadero valor añadido aparece cuando activamos su función de calor. La máscara incorpora una tecnología de calentamiento rápido que alcanza una temperatura constante en pocos segundos.

Este calor terapéutico no solo ayuda a dilatar los capilares y mejorar la circulación sanguínea en la zona, sino que facilita la penetración de tratamientos de belleza si se usa en combinación con cremas de contorno de ojos, aunque su función principal sigue siendo puramente relajante.

Diseño pensado para la ergonomía

Uno de los mayores problemas de los wearables destinados al descanso es la comodidad. Si algo te aprieta o te pesa, no te relajas. Xiaomi ha trabajado en una estructura interna en 3D que evita la presión directa sobre el globo ocular.

La máscara se apoya en el hueso orbital, dejando un espacio libre para que los párpados no sientan el peso del dispositivo. El tejido exterior es transpirable y suave al tacto, pensado para largas sesiones sin generar sudoración excesiva.

Máscara de Xiaomi.jpg Omicrono

Además, el ajuste es totalmente regulable. No importa el tamaño de la cabeza o la forma del rostro; las correas elásticas permiten un cierre firme pero delicado que asegura que las zonas de calor y vibración se mantengan exactamente donde deben estar para cumplir su función.

Conectividad y el ecosistema Mijia

No sería un producto de Xiaomi si no tuviera ese apellido inteligente. La máscara se integra perfectamente con la aplicación Xiaomi Home. Desde el smartphone podemos personalizar la intensidad del masaje, la temperatura exacta y el tiempo de la sesión.

Contenido del paquete de venta Omicrono

Es extremadamente útil poder configurar un perfil suave para antes de dormir y otro más intenso para una siesta rápida de veinte minutos a mitad del día.

La batería es otro punto donde la marca saca pecho. Con una sola carga mediante USB-C, el dispositivo ofrece una autonomía suficiente para varios días de uso continuado, lo que la convierte en una compañera de viaje ideal para vuelos de larga distancia o trayectos en tren donde el descanso suele ser una quimera.

Xiaomi ha logrado democratizar una tecnología que antes estaba reservada a centros de estética o dispositivos médicos mucho más caros y aparatosos. La Mijia Smart Massage Eye Mask es compacta, eficiente y, sobre todo, cumple lo que promete sin complicaciones innecesarias.