La UE cambia las normas: los cargadores USB-C serán obligatorios en portátiles y muchos otros dispositivos

En España es común reprochar a la Unión Europea su lentitud a la hora de ejecutar acciones y la elevada burocracia a la que somete cualquier procedimiento. Y es una queja legítima.

Con todo, en ocasiones los usuarios nos hemos visto beneficiados directamente, como cuando obligó a todos los fabricantes a usar el puerto USB-C en los smartphones. Y ahora quiere ir más allá, ampliando esa obligación.

La UE ha decidido que 2026 sea el año en el que la tecnología se convierta en un ecosistema predecible, seguro y, sobre todo, estandarizado. El nuevo Marcado CE es un intento de frenar la obsolescencia programada y el caos de los protocolos de carga.

USB-C para todos

A partir de 2026, la industria tecnológica se enfrenta a un ultimátum que ya no admite prórrogas. Los ordenadores portátiles, esos últimos reductos de los conectores cilíndricos y las fuentes de alimentación pesadas como ladrillos, deberán claudicar ante el USB Tipo C.

No se trata solo de comodidad física. La normativa europea exige que cualquier equipo que se precie de ser comercializado en suelo comunitario debe abrazar el estándar USB Power Delivery

USB-C del Magic Keyboard para iPad Air Chema Flores Omicrono

Esto significa que el cargador de un móvil de 20W podrá, en teoría, alimentar un ordenador si ambos cumplen con el protocolo de negociación de energía. Y esto será aplicable a otros dispositivos como cámaras, baterías, etc.

La directiva busca eliminar de un plumazo las miles de toneladas de basura electrónica que generamos cada vez que jubilamos un ordenador. Es un movimiento que pone en el punto de mira a las marcas que aún intentaban retener a los usuarios con accesorios exclusivos. En 2026, el cable será uno y será para todo.

El software también se audita

Si hasta ahora el Marcado CE se centraba en la seguridad física, por ejemplo controlando la calidad de elementos electrónicos, la nueva normativa entiende que el peligro hoy también se puede propagar por los datos.

En un mundo donde hasta el cepillo de dientes tiene conexión Wi-Fi, la ciberseguridad pasa a ser un requisito sine qua non para obtener el sello de conformidad. Ya no basta con que el hardware sea robusto, también el software debe ser resiliente.

Un móvil actualizando la versión del sistema operativo El Androide Libre

Los fabricantes deberán demostrar que sus productos han sido diseñados bajo principios de seguridad por defecto. Esto incluye la gestión de vulnerabilidades, el cifrado de datos personales y, lo más importante, la obligación de ofrecer actualizaciones de seguridad durante la vida útil del producto.

Si un dispositivo IoT carece de un sistema de parches eficiente, no podrá venderse en la Unión Europea. Es una medida drástica, pero necesaria para frenar las redes de botnets y el espionaje doméstico que se cuela por cámaras de seguridad mal protegidas.

El derecho a saber qué compras

Otro de los pilares de este cambio normativo es la transparencia. Los consumidores tendremos el derecho a elegir si compramos el dispositivo con o sin cargador. Esta desvinculación, que ya hemos visto en los smartphones de gama alta, se extiende ahora a todo el catálogo electrónico. El objetivo es dejar de acumular cargadores en los cajones.

La etiqueta de eficiencia energética y el pasaporte digital del producto cobrarán un protagonismo inusitado. El usuario podrá conocer, mediante un simple escaneo, la procedencia de los materiales, la facilidad de reparación y el impacto ambiental de su fabricación.

Batería externa con marcado CE Anker El Androide Libre

Adaptar las líneas de producción a estas exigencias antes de 2026 requiere una inversión en I+D. Ya no sirve con importar un contenedor de gadgets genéricos de Shenzhen y ponerles una pegatina de CE comprada al por mayor.

El proceso de certificación será mucho más riguroso, exigiendo auditorías técnicas que verifiquen tanto la compatibilidad electromagnética como la integridad del firmware. Para las pequeñas empresas, este nuevo marco legal puede ser un muro difícil de escalar, pero para el usuario final representa una garantía de calidad.

Muchas de las principales obligaciones serán aplicables dentro de algo más de un año, a partir del 11 de diciembre de 2027, pero las obligaciones de notificación comenzarán a aplicarse este mismo año, desde el 11 de septiembre de 2026.