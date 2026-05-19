Es oficial: Sony presenta 1000X The Collexion, sus auriculares más premium y ambiciosos para celebrar 10 años de la serie

La serie 1000X de auriculares inalámbricos es más que una de las familias de dispositivos más importantes de Sony, es un icono y absoluta referencia en la industria. Y ahora cambia para siempre.

Después de haber lanzado el año pasado los WH-1000XM6, la compañía japonesa ha anunciado la llegada de 1000X The Collexion, una nueva incorporación premium a su galardonada serie.

Los nuevos auriculares están fabricados con materiales premium y una meticulosa atención al detalle, representando una nueva filosofía en esta serie. Si habitualmente son las funcionalidades las que se anteponen al diseño, en esta ocasión es al revés, aunque también mejoran en funcionalidades con respecto a los lanzados en 2025.

El lanzamiento llega para marcar el décimo aniversario de la serie 1000X, que debutó en 2016 con los MDR-1000X. Unos auriculares que durante estos años han redefinido la industria y la experiencia de escucha personal al combinar la alta calidad de sonido con el diseño ergonómico y la cancelación de ruido inteligente.

Estos nuevos y ambiciosos auriculares serán la punta de lanza inalámbrica de Sony, pues llegan al mercado por 630€ en los colores platino y negro este mes de mayo. Además la compañía ha anunciado un nuevo color de los WH-1000XM6 —en marrón desierto— que aterrizan en las tiendas por 470€.

Diseño de lujo, comodidad superior

Sony explica que los nuevos 1000X The Collexion representan "la cumbre del diseño de auriculares de Sony", ya que "lucen tan elegantes como se sienten".

Si los auriculares de la compañía suelen venir fabricados en plástico, en esta ocasión apuesta por materiales premium que aspiran a una pieza de artesanía más que a un dispositivo de electrónica de consumo.

Sony 1000X The Collexion Sony Omicrono

En concreto, la diadema está fabricada en metal con un acabado mate arenado que contrasta con el brillo pulido a mano; cada pieza ha sido acabada individualmente por expertos artesanos, lo que garantiza la durabilidad y un lujo discreto.

Por su parte, las almohadillas apuestan por una suave y refinada piel sintética. Sony explica que desarrollar este material llevó dos años y permite proporcionar un acabado agradable al tacto. Proporciona asimismo un aislamiento estable con un ajuste relajado y cómodo.

La botonera por su parte apuesta por metal y las aberturas del micrófono mantienen un diseño limpio y sin fisuras. La idea es que sean "atractivos tanto a la vista como al tacto".

Con respecto a la ergonomía, disponen de una nueva estructura que busca un uso prolongado.

Las almohadillas son de generosas dimensiones y buscan la adaptación a la forma natural de las orejas sin hacer presión. La diadema, ancha y acolchada, distribuye el peso uniformemente.

Evolución del sonido

Sony explica que sus nuevos auriculares no sólo llegan para ofrecer un nuevo diseño más confortable y lujoso, sino también para ofrecer una mejor calidad sonora.

En concreto, "ofrecen un sonido espacioso y de amplio rango, diseñado para una escucha relajada y envolvente", explican a través de un comunicado.

En el corazón de los nuevos 1000X The Collexion se encuentra una nueva unidad de diafragma a medida con un borde suave y una cúpula de alta rigidez que Sony ha creado por primera vez para este modelo. Está fabricada en material compuesto de carbono unidireccional, que ofrece una separación más clara entre instrumentos y voces, detalles de alta frecuencia más delicados y un paisaje sonoro más rico y amplio.

Sony 1000X The Collexion Sony Omicrono

La compañía japonesa ha colaborado con ingenieros de masterización galardonados y nominados a los Grammy para perfeccionar la afinación y asegurar una experiencia con voces suaves, instrumentos equilibrados y "una dinámica matizada que transmite fielmente la emoción y la intención de los artistas y creadores". Asimismo, Sony se enorgullece de contar con la colaboración del violinista Ara Malikian como embajador.

Presume de que Los 1000X The Collexion son los primeros auriculares que incorporan DSEE Ultimate, la tecnología que utiliza Inteligencia Artificial para restaurar y mejorar archivos de audio comprimidos en tiempo real.

Asimismo amplía la función 360 Reality Audio Upmix (360 Upmix) a tres modos: música estéreo, cine y juegos, de este modo amplía la experiencia de audio espacial con más riqueza y ofreciendo experiencias sonoras más realistas.

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Pero si hay un elemento que diferencie y marque a los auriculares de la familia 1000X, ese es la cancelación de ruido. Aquí Sony explica que utiliza la misma tecnología que los aclamados WH-1000XM6.

Es decir, están equipados con la tecnología Multi-Noise Sensor (12 micrófonos y el Adaptive NC Optimizer). De este modo ofrecen una potencia y precisión en la cancelación de ruido que se adapta a cualquier entorno.