Maldini, periodista deportivo: "Que un televisor sea grande y no tenga reflejos es clave para ver bien el Mundial de fútbol"

Samsung ha presentado su nuevo catálogo de televisores en España. Lo hace con la tecnología Micro RGB como referencia y una apuesta por la terminación sin reflejos que marca el rumbo del mercado.

La llegada de sus nuevos televisores se produce a escasas semanas de que de comienzo uno de los eventos que, tradicionalmente, más unidades de producto vende: el Mundial de fútbol.

Esta competición suele ser un factor que espolea las ventas debido a que el televisor trasciende el concepto de pantalla y se convierte en un dispositivo social, que reúne a la gente para congregarse y compartir juntos esa pasión de disfrutar de un partido en comunidad.

Además, el nuevo modelo de televisor R95H cuenta entre sus virtudes con tecnologías como el AI Football Mode que optimiza la imagen y el sonido en tiempo real permitiendo que el seguimiento de los partidos en directo cobre una nueva dimensión, mejorando la experiencia de visionado.

Si hay alguien en España con muchas horas frente al televisor viendo fútbol, ese es Julio Maldonado, Maldini. El periodista deportivo es una de las grandes eminencias del análisis de este deporte y charla con EL ESPAÑOL - Omicrono sobre sus preferencias frente al televisor para ver los partidos y sobre cómo ve el Mundial que está por venir.

Julio Maldonado, Maldini. C.F.

Usted que pasa muchas horas viendo fútbol, ¿cómo tiene configurada la parte de verlo en casa?

Sí, le echo muchas horas. El fútbol lo veo desde un punto de vista profesional realmente, es difícil realmente que yo me siente a ver un partido simplemente por el hecho de disfrutar del partido en el sentido de estar relajado y ver un partido por verlo.

Porque cada partido que yo vea lo veo trabajando, lo veo analizando y tomando notas. Porque tengo que hacer una cosa para la tele, para mi canal o para la radio, para lo que sea. Yo cualquier partido que veo lo veo desde el punto de vista profesional.

Normalmente lo veo en un televisor que tengo gigante de más de 90 pulgadas en la parte de abajo de mi casa, pero voy apuntando cosas parándolo...

También muchas veces lo veo en mi despacho, donde ya tengo el ordenador, otra tele —no tan grande— y ahí pues voy viendo los partidos o incluso en la pantalla del ordenador. Pero normalmente voy viendo los partidos y analizando a los jugadores, apuntando cosas...

Habla de la importancia de las pulgadas, ¿qué es lo que realmente te aporta el tamaño de pantalla?

En una tele muy grande se ve todo mucho mejor, más nítido y me permite cosas que en otra no podría. Por ejemplo seguir a jugadores menos conocidos que habitualmente no conoces tan bien. Ayer por ejemplo estuve viendo a Bosnia, y me fijé mucho en Sunjic el medio centro. Son futbolistas que no que estés descubriendo —en algún caso incluso sí—, pero tener una gran pulgada te permite hacer un seguimiento mucho mejor, ver quién es cada cual. Apreciar más detalle, es mucho más cómodo.

Televisor Micro RGB R95H de Samsung C.F.

Con el tamaño de pulgada grande, no sé si optas por algunas de las funciones como dividir pantallas para ver varios partidos a la vez...

Alguna vez lo hago, pero rara vez, ¿eh? Tengo la sensación de que te pierdes cosas. Al final ves los goles pero el partido en sí no lo ves, que es lo que a mi más me gusta.

Lo que sí hago alguna vez es poner un partido en grande, que es el que estoy analizando, y a lo mejor muy en pequeñito otro, porque para saber cómo van y si hay un gol, pues miro, pero solo si hay un gol o algo muy destacado. Intento entender los dos partidos porque entonces al final no atiendo a ninguno.

A nivel de mejora de calidad de imagen y sonido en esta nueva generación de televisores, ¿ha mejorado tu trabajo?

Sí, claro, me lo mejora mucho. Si tú pasas muchas horas viendo un televisor para ver partidos, pues al final hace muchísimo que sea verlo bien. Esto es muy obvio.

Yo utilizo también mucha tecnología de todo tipo para ver los partidos: tecnología de televisión, de análisis de datos... pero lo fundamental para ver un mejor un partido es cuanto más grande mejor y sobre todo más nitidez. La evolución de la imagen ha sido tan bestia, que es casi como estar en el campo.

Y lo de los reflejos también, que la tecnología nueva de Samsung es una pasada. El que un televisor no tenga reflejos es clave, es un cambio de paradigma, porque el reflejo es una de las cosas que más molesta viendo la tele, me parece ya fundamental.

Julio Maldonado, Maldini. C.F.

A nivel de experiencia hablaba también de la integración del sonido. Usted que hace todos los partidos en el estadio, ¿cómo se compara la sensación que da un buen sonido en casa con la experiencia del estadio?

Es mejor estar en el estadio, es obvio, pero si no puedes estar en el estadio, un buen televisor con un buen sonido envolvente de verdad que es lo más parecido a estar en el campo. De verdad te traslada a la experiencia del estadio.

Yo en casa el televisor de 90 y pico pulgadas lo tengo en una zona que es como un cine, con unas butacas de cine... te cierras las puertas, pones un sonido bueno y el sonido ambiente y de verdad que es lo más lo más parecido a estar en el estadio. Es una sensación muy real.

Hablando de sensaciones, ¿cómo ve las selecciones que llegan al Mundial? ¿A quién ve más fuerte?

A mí me parece que las dos mejores selecciones son España y Portugal, lo creo, sinceramente.

Creo que son los dos equipos que más que mejor manejan el balón. Inglaterra tiene un muy buen centro del campo y muy buena delantera, muy buena hasta el punto de que Bellingham igual no es titular, pero defensivamente quizá baja un poco el nivel. Aunque Thomas Tuchel creo que maneja mejor el equipo que Southgate.

Yo creo que esas tres. Tengo la sensación de que los cuatro semifinalistas van a ser europeos. Francia está muy bien en ataque pero luego el centro del campo no tiene tanta creatividad. Va a costar mucho ganarle.

Veo un escalón por debajo de España, Portugal, Inglaterra y Francia a los equipos de Latinoamérica. Veo por debajo a Argentina, no creo tanto en Messi como hace 4 años. También a Brasil, que le faltan jugadores en todas las líneas.

Creo que va a ser un Mundial muy para los europeos.

Samsung OLED S95H C.F.

¿Y una sorpresa del Mundial en la que fijarnos?

Noruega. Más allá de Haaland, tiene futbolistas alrededor buenos, tiene a Berg en el medio campo, tiene a tiene a Nusa en la banda izquierda, tiene a Bobb, al propio Sørloth... Tiene futbolistas para dar más de una más de una sorpresa.

Va a ser un Mundial con sorpresas porque en un Mundial en el que a partir de dieciseisavos es todo a un partido... Al final a estos niveles, cualquier cosa puede pasar.

Yo creo que el Mundial la única selección que nunca le ha ganado y que lo puede ganar es Portugal. Creo que es difícil que se escape de entre cinco o seis selecciones, pero en un Mundial la mayoría puede ganar a cualquiera un día.

O sea, Croacia le puede ganar un día a España si le sale todo. Ecuador, Colombia... tienen grandes equipos. Alguno de los grandes se van a quedar por el camino. Veremos a ver Alemania qué tal está, que le están faltando delanteros...

Esperemos que quien se caiga no sea España...

¡Esperemos que no! Los dos primeros partidos son bastante fáciles en teoría, que son Cabo Verde y Arabia Saudí. Luego ya a partir de ahí el partido contra Uruguay es clave, porque si lo pierdes te la vas a jugar contra Argentina seguramente en la primera ronda de eliminatoria. Pero bueno, esperemos que no se caiga y que lo veamos en un televisor Samsung.