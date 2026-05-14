Ya ha empezado: los robots humanoides trabajan turnos de 8 horas en fábricas como demuestra este vídeo

La carrera por conquistar el futuro ya no se disputa solo en el silicio de los procesadores o en las líneas de código de una inteligencia artificial generativa, aunque aún no parece haber tocado techo en su formato puramente digital.

El siguiente gran salto, ese que separa la ciencia ficción de la realidad tangible, tiene piernas, brazos y una capacidad de procesamiento que asusta.

Estamos ante el nacimiento de una nueva era donde los robots humanoides han dejado de ser meras promesas de feria tecnológica para convertirse en operarios reales, capaces de entender su entorno y ejecutar tareas con una precisión que hasta hace meses considerábamos exclusiva del ser humano.

Brett Adcock, CEO de la empresa Figure, ha estado muy activo en X en las últimas horas, por un motivo muy concreto, un evento en directo en el que se ve a uno de los robots de su empresa desarrollando un trabajo humano durante 8 horas. O esa era la idea, porque en el momento de escribir este artículo lleva más del doble.

En esta ocasión no estamos ante un vídeo más de un robot realizando movimientos coordinados. Es la constatación de que la integración de redes neuronales de extremo a extremo está permitiendo que estas máquinas aprendan a una velocidad exponencial.

No hablamos de programar cada movimiento, cada grado de giro de una articulación o la presión exacta de una pinza, sino que estamos hablando de sistemas que observan, procesan y ejecutan.

El hardware ha alcanzado finalmente la madurez necesaria para soportar un software que ya no se limita a predecir la siguiente palabra en un chat, sino el siguiente movimiento en el mundo físico.

La visión de Adcock es clara y, para muchos, inquietante. La creación de una fuerza laboral robótica que pueda suplir las carencias del mercado laboral actual no es un objetivo a largo plazo, es un despliegue que está sucediendo ante nuestros ojos.

Estos humanoides están diseñados para integrarse en infraestructuras ya existentes. No necesitamos cambiar las fábricas, ni las casas, ni las ciudades para adaptarlas a ellos. Ellos se están adaptando a nosotros. La morfología humana, perfeccionada por la evolución durante milenios, resulta ser el diseño más versátil para interactuar con un mundo construido por y para humanos.

El gran diferencial en este punto crítico es la autonomía. Los modelos anteriores dependían de teleoperación o de entornos estrictamente controlados donde cualquier variable imprevista terminaba en un error de sistema. Lo que vemos ahora es una capacidad de corrección en tiempo real. Según Adcock, las unidades del vídeo son plenamente autónomas.

Si el robot comete un error en la manipulación de un objeto, su red neuronal detecta la desviación y ajusta la trayectoria de forma fluida. Esa fluidez es la que marca la frontera entre un juguete caro y una herramienta productiva que puede cambiar la economía global tal y como la conocemos. En comparación, así es como hace el mismo trabajo un humano.

Con todo, hay muchos que, viendo el streaming, dudan de si realmente son robots autónomos, porque en algún momento parece que hacen el gesto de levantarse las gafas de realidad virtual, que es como funcionan los robots teleoperados. Y en ocasiones vemos cómo se han bloqueado.

Dicho eso, el propio CEO de Figure ya indicaba que han pasado de pruebas de 1 hora a pruebas de 8 (aunque no han parado) y que era de esperar que se encontraran algunos fallos.

F.03" dramatic moments "



Mistakes, the most controversial “teleoperation” (Y/N)…



Feel free to add more…



（Figure daring to livestream is a huge step forward.） https://t.co/ceNucWFND9 pic.twitter.com/5dvUVy6Z9W — CyberRobo (@CyberRobooo) May 14, 2026

El despliegue de robots humanoides en entornos logísticos es solo la punta del iceberg. El verdadero cambio llegará cuando estos dispositivos alcancen una escala de producción que reduzca sus costes de fabricación por debajo de lo que cuesta mantener a un empleado humano en tareas repetitivas o peligrosas. Es una ecuación económica matemática e inevitable.

La apuesta de Figure, respaldada por gigantes tecnológicos, sugiere que la convergencia entre la robótica física y los grandes modelos de lenguaje es el camino definitivo. Un robot que puede ver una taza de café, entender qué es, saber para qué sirve y cómo debe agarrarla sin romperla, requiere una comprensión del contexto que solo la IA moderna puede proporcionar.

Mano del Figure 03 Figure Omicrono

La integración de la visión por computador con actuadores de última generación ha eliminado el cuello de botella que frenó a la robótica durante las últimas tres décadas. Es algo similar a lo que está proponiendo Xiaomi con los coches.

No obstante, el camino hacia la adopción masiva está lleno de desafíos técnicos. La autonomía de las baterías sigue siendo un punto crítico. Un operario humano puede trabajar ocho horas con breves descansos, un robot actual todavía lucha por mantenerse operativo durante jornadas completas bajo cargas de trabajo intensas.

Pero viendo la evolución de la densidad energética y la eficiencia de los motores eléctricos de alta densidad, es cuestión de poco tiempo que este obstáculo sea superado.

Estamos presenciando el momento iPhone de la robótica. Ese punto de inflexión donde las piezas del puzzle encajan y el producto final es algo más que la suma de sus partes.