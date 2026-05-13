El pueblo extremeño elegido por la UE para producir hidrógeno verde: "Extremadura cuenta con condiciones especialmente favorables"

España sigue apostando por convertirse en un hub energético en la Unión Europea, y no sólo en lo que a energía solar y eólica se refiere.

Extremadura ha vuelto a demostrar que cuando se trata de energía, tiene mucho que decir en el tablero europeo.

No es casualidad que la Comisión Europea haya puesto sus ojos en Miajadas para liderar la transición hacia un combustible que, aunque parezca sacado de una novela de ciencia ficción, ya es una realidad industrial: el hidrógeno verde.

La noticia ha saltado tras la resolución de la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno. Bruselas ha repartido 1.090 millones de euros entre solo nueve elegidos de todo el continente.

Y entre ellos está T2X, el proyecto impulsado por la compañía alemana Turn2X, posicionándose junto a gigantes de Noruega, Dinamarca o Finlandia. Es un hito que va más allá de lo económico, es una validación técnica de que lo que se está haciendo en nuestra tierra tiene estándares de primer nivel mundial.

La capacidad de transformar el entorno

Para entender la magnitud del proyecto, hay que mirar los números, pero con perspectiva tecnológica. Estamos hablando de una capacidad de electrólisis de 9 megavatios. La previsión de producir más de 6.300 toneladas de hidrógeno renovable en su primera década de vida es un salto enorme.

La planta de Miajadas no es un experimento de laboratorio. Es una infraestructura que ya existe y que está a punto de multiplicarse, ya que la empresa ya tramita una segunda instalación en la localidad.

Uno de los consejeros de la Junta de Extremadura ha afirmado que "Extremadura cuenta con condiciones especialmente favorables para el desarrollo de esta industria, tanto en producción como en consumo"

El mecanismo de la subvención es curioso y muy inteligente desde el punto de vista del mercado. Bruselas no da el dinero porque sí. Otorga una ayuda de 0,62 euros por cada kilogramo de hidrógeno certificado.

Proyecto T2X Omicrono

Es un sistema diseñado para cubrir ese desfase que todavía existe entre lo que cuesta fabricar este combustible limpio y lo que el mercado está dispuesto a pagar. Es, esencialmente, el empujón necesario para que el hidrógeno deje de ser una promesa de futuro y se convierta en el negocio del presente.

Un hub energético en el sur de Europa

Lo que estamos viendo es la consolidación de un eje energético donde España, y concretamente regiones como Extremadura, juegan un papel protagonista. No es solo que Bruselas haya seleccionado este proyecto; es que el Gobierno de España ha decidido poner sobre la mesa otros 440 millones de euros adicionales para apoyar a aquellos que se quedaron a las puertas pero que pasaron el riguroso examen técnico de la Unión Europea.

Si sumamos el esfuerzo europeo y el nacional, nos encontramos ante una inversión masiva que busca descarbonizar sectores que hasta ahora eran imposibles de limpiar, como el transporte pesado o la industria química.

Y es aquí donde la tecnología se encuentra con la sostenibilidad. La planta de Turn2X en Miajadas es la punta de lanza de una estrategia que pretende evitar la emisión de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

El calendario de la revolución verde

Como todo en el mundo de la alta tecnología y la infraestructura, los tiempos son lentos pero seguros. El próximo paso será la firma de los acuerdos de subvención a finales de este año. A partir de ahí, el reloj empieza a contar: dos años y medio para cerrar toda la financiación y un máximo de cinco años para que la planta esté operando a pleno rendimiento.

Pero lo más relevante no es solo el dinero que llega de Europa. Lo verdaderamente importante es el mensaje que se envía. Extremadura no es solo tierra de sol; es tierra de conocimiento aplicado y de capacidad industrial.

Recreación de la planta Omicrono

El hecho de que una empresa alemana decida apostar por Miajadas para sus proyectos más ambiciosos dice mucho de su competitividad en el sector de las energías renovables.

En un momento en el que el debate sobre la soberanía energética está más vivo que nunca, proyectos como T2X nos colocan en una posición de ventaja.

Ya no solo importamos energía; ahora la tecnología necesaria para crearla se queda en casa. Es la democratización del combustible del futuro, fabricado con recursos locales y con el respaldo de las instituciones más exigentes del mundo.