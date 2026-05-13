Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que España era el ejemplo perfecto de lo que no debía hacerse en política energética. Era la época de los recortes retroactivos, de la inseguridad jurídica que ahuyentaba al capital extranjero y de aquel mal llamado impuesto al sol que nos convirtió en el hazmerreír de Europa.

Esa misma Europa es la que empezaba a entender que el futuro era verde o no sería. Éramos un mercado caro, dependiente y atrapado en una red de decisiones políticas que parecían remar en contra de nuestra propia geografía.

Hoy, la narrativa ha dado un vuelco de 180 grados. España no es solo un alumno aventajado; es, en muchos aspectos, el líder que marca el paso.

Los datos que arrojan los análisis más recientes, como los que destaca Jan Rosenow, experto de Oxford y una de las voces más autorizadas en la transición energética global, son sencillamente demoledores.

En apenas una década, nuestro país ha pasado de ser un cúmulo de inversiones fallidas a consolidarse como uno de los mercados eléctricos más baratos y eficientes de todo el Viejo Continente. Y lo más interesante no es solo el cuánto, sino el cómo.

Si miramos los números, la transformación es casi de ciencia ficción. A principios de siglo, más de la mitad de nuestra electricidad dependía de los combustibles fósiles.

El carbón era el rey absoluto, suministrando un tercio de la energía que consumíamos. Avancemos hasta 2026 y el panorama es irreconocible: el carbón ha desaparecido prácticamente del mapa y el gas natural, ese actor secundario que aspiraba a protagonista eterno, ha sido desplazado hasta representar apenas un 19% del mix energético.

Mix de energías renovables y fósiles Jan Rosenow Omicrono

En su lugar, el viento y el sol se han repartido el trono. La eólica ya aporta el 20% y la fotovoltaica, esa tecnología que hace apenas diez años era marginal, ha escalado hasta el 22%, superando incluso a la energía nuclear como principal fuente de generación.

Esta metamorfosis tiene un impacto directo y tangible en el bolsillo y en la competitividad de nuestras empresas. En los primeros meses de 2026, el precio medio del megavatio hora en España se situó en los 44 euros.

Precios de la energía en Europa Jan Rosenow Omicrono

Para ponerlo en perspectiva, en Italia esa cifra se dispara hasta los 127 euros, en el Reino Unido a los 103 y en Alemania a los 96. Incluso Francia, con su gigantesco parque nuclear, se queda atrás.

España compite hoy de tú a tú con los gigantes nórdicos, tradicionalmente imbatibles gracias a su hidráulica. Hemos dejado de ser una isla energética aislada para convertirnos en una península de competitividad.

Pero no nos engañemos: tener energía barata es solo la mitad de la ecuación. El verdadero reto, y donde España está empezando a dar una lección magistral, es en qué hacemos con esa energía.

De nada sirve tener un excedente de electrones verdes si seguimos quemando gas para calentar nuestras casas o alimentar nuestras fábricas. Es aquí donde entra en juego la gran revolución silenciosa: la electrificación de la demanda. Y el héroe inesperado de esta historia es la bomba de calor.

Mix energético de España Jan Rosenow Omicrono

Jan Rosenow ha sido muy claro al respecto: el futuro del calor es eléctrico.

En un contexto donde los precios de los combustibles fósiles siguen siendo volátiles y las exigencias climáticas de Bruselas no dan tregua, la eficiencia de las bombas de calor se presenta como la solución definitiva. España, gracias a su clima y a su infraestructura renovable, se encuentra en una posición envidiable para liderar este despliegue.

Ya no hablamos solo de calefacción doméstica. La gran frontera está en la industria.

Las nuevas investigaciones demuestran que las bombas de calor de alta temperatura son capaces de descarbonizar el calor industrial de media y baja temperatura de manera mucho más económica que cualquier otra alternativa.

Son hasta un 75% más baratas que las calderas de hidrógeno, una tecnología que, aunque prometedora, todavía está lejos de ser competitiva para estos usos. Al combinar estas bombas con sistemas de almacenamiento térmico, los costes de calefacción pueden reducirse un 15% adicional.

Es una victoria triple: para el clima, para la balanza comercial y para la industria nacional, que gana una ventaja competitiva frente a sus vecinos europeos que todavía dependen del gas ruso o del GNL importado.

Despiece de la factura energética en España Jan Rosenow Omicrono

Sin embargo, el sistema español se enfrenta ahora a los problemas propios del éxito: el exceso de producción y la necesidad de una red mucho más flexible.

Durante los periodos de máxima producción solar y eólica, nos encontramos con niveles de vertidos preocupantes porque no tenemos capacidad para absorber o almacenar toda esa energía.

La solución pasa inevitablemente por reforzar las inversiones en red y, sobre todo, por incentivar que la demanda crezca allí donde sobra la oferta.

El camino recorrido es extraordinario. Hemos pasado de ser el problema a ser la solución. España ha demostrado que, con una hoja de ruta clara y una apuesta decidida por las renovables, es posible transformar un sistema energético obsoleto en una ventaja estratégica nacional.

El milagro energético español ya no es una promesa, sino una realidad que se ve en las estadísticas de generación. Ahora el reto es mantener el pulso, acelerar la electrificación y asegurarnos de que esta energía barata y limpia llegue a cada rincón de nuestra economía.