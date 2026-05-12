JBL presenta su nueva gama de audio para montar fiestas: desde auriculares y altavoces hasta un micrófono inalámbrico con IA

JBL sigue ampliando su catálogo de productos. Tras lanzar lanzar en España sus nuevos altavoces portátiles Xtreme 5 y Go 5, la firma acaba de presentar su nueva gama de audio para montar fiestas en cualquier parte, que consiste en nuevos auriculares y altavoces; a los que acompaña un micrófono inalámbrico con inteligencia artificial (IA).

En un evento celebrado en Ámsterdam (Países Bajos) y al que hemos acudido en EL ESPAÑOL - Omicrono, JBL ha sorprendido con el anuncio de varios e interesantes productos. El que más llama la atención son los nuevos auriculares de diadema JBL Live 780NC y Live 680NC, diseñados para disfrutar de la música durante todo el día sin renunciar a nada.

Unos auriculares que permiten sentir cada ritmo gracias a unos potentes controladores dinámicos y una cancelación de ruido avanzada, y que vienen con unas elegantes bisagras, refinados detalles metálicos y materiales agradables al tacto; ofreciendo así un estilo atrevido y una comodidad duradera.

Además, estos auriculares llegan en una gama de colores, desde los más clásicos hasta opciones nuevas y vibrantes. En el apartado técnico, los nuevos auriculares de la serie JBL Live incorporan transductores dinámicos de 40 mm con diafragma compuesto, diseñados para ofrecer un sonido más nítido y detallado tanto en listas de reproducción como en podcasts.

Una de sus principales novedades es la tecnología True Adaptive Noise Cancelling 2.0, que utiliza un filtrado de ruido en tiempo real y una potencia de procesamiento mejorada para optimizar la reducción de distracciones externas.

JBL Live 780NC. Nacho Castañón Omicrono Ámsterdam (Países Bajos)

A nivel de ergonomía, los JBL Live han sido completamente rediseñados para ser más finos, ligeros y cómodos para un uso prolongado. Su estructura es totalmente plegable e incluye almohadillas y diademas de materiales de primera calidad con tacto suave. En cuanto a la personalización, la paleta de colores se amplía con siete opciones: azul, negro, blanco, arena, verde, morado y naranja.

JBL también ha integrado dos micrófonos con tecnología Beamforming y algoritmos de IA que reducen los ruidos ambientales para mejorar la claridad de la voz en las llamadas. Asimismo, la función JBL Spatial Sound busca transformar el contenido multimedia en una experiencia inmersiva.

JBL Live 680NC. Nacho Castañón Omicrono Ámsterdam (Países Bajos)

La experiencia de usuario se completa con la tecnología Personi-Fi 3.0 y la compatibilidad con el transmisor inalámbrico JBL SMART Tx. Este último permite gestionar los controles de ecualización y reproducción, además de facilitar la conexión con sistemas de entretenimiento a bordo mediante una interfaz táctil.

Los nuevos JBL Live 780NC y JBL Live 680NC estarán disponibles a partir del próximo mes de mayo, con un precio de 179,99 euros y 149,99 euros, respectivamente.

JBL Live 4

Otra de las novedades del evento ha sido la nueva serie de auriculares inalámbricos JBL Live 4, una generación que promete elevar la calidad sonora y que destaca por ser la primera en incorporar el nuevo software JBL Smart OS 3.0. A nivel acústico, los nuevos controladores de la serie han sido rediseñados para ofrecer graves más profundos y un sonido más nítido, garantizando una experiencia auditiva detallada tanto para la música más enérgica como para momentos de desconexión.

A esta mejora se suma una tecnología de cancelación activa del ruido (ANC) actualizada, que integra nuevos algoritmos para reducir las distracciones del exterior de forma más eficaz y aislar al usuario durante la reproducción de música, podcasts o llamadas.

JBL Live 4. Nacho Castañón Omicrono Ámsterdam (Países Bajos)

El centro neurálgico de esta nueva generación es el renovado estuche de carga inteligente, el Smart Charging Case. Equipado con una pantalla de mayor tamaño y una interfaz de usuario rediseñada, el estuche amplía las posibilidades de control y personalización sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. Mediante simples gestos de deslizamiento en la pantalla táctil, los usuarios pueden consultar notificaciones, controlar la reproducción, saltar canciones o modificar los ajustes del ecualizador.

Además, permite añadir atajos de las funciones más utilizadas a la pantalla de inicio, así como personalizarla con nuevos fondos o fotografías propias. En el apartado de las comunicaciones, los JBL Live 4 integran la tecnología Perfect Call 2.0, un sistema compuesto por seis micrófonos y un diseño resistente al viento.

JBL Live 4 y JBL Live Beam 4. Nacho Castañón Omicrono Ámsterdam (Países Bajos)

Esta función se apoya en un algoritmo entrenado con inteligencia artificial que ha sido perfeccionado específicamente para identificar y eliminar ruidos intrusivos durante las llamadas, logrando bloquear sonidos molestos como el de los ventiladores, el tráfico rodado o incluso el impacto de una puerta al cerrarse.

Para garantizar la ergonomía y adaptarse a la forma de cualquier oído, la gama se divide en tres formatos distintos, todos ellos con un precio oficial de 199,99 euros y una fecha de lanzamiento fijada para el 12 de mayo de 2026.

El modelo JBL Live Beam 4 consiste en unos auriculares intraurales con diseño de bastón y almohadilla de silicona para un ajuste más seguro, mientras que los JBL Live Flex 4, también de bastón, apuestan por un ajuste abierto en el exterior del oído para priorizar la comodidad. Ambos estarán disponibles en negro, azul, verde, plateado, naranja, morado y arena. Por su parte, el formato JBL Live Buds 4 llegará al mercado en los tonos negro, azul, plateado y arena.

JBL PartyBox 330 y JBL PartyBox 130

La nueva cartera de productos de la marca se completa con la nueva generación de altavoces para fiestas, protagonizada por los modelos JBL PartyBox 330 y JBL PartyBox 130.

JBL PartyBox 330 y JBL PartyBox 130. Nacho Castañón Omicrono Ámsterdam (Países Bajos)

Ambos equipos estrenan un aspecto completamente renovado con un diseño hexagonal más atrevido que permite a la luz y al sonido fluir a través de una rejilla frontal curvada. Además, incorporan un panel superior rediseñado y articulado en torno a un único dial central que pone al alcance de los dedos el control del volumen, los modos de audio y los efectos de iluminación.

Disponibles en colores blanco o negro con detalles en naranja, estos altavoces integran la tecnología JBL AI Sound Boost con modo Smart EQ para optimizar el sonido en tiempo real, conectividad Bluetooth 6.0, función Auracast para emparejar múltiples unidades y resistencia a salpicaduras con certificación IPX4.

Cuentan también con entradas duales para micrófono y guitarra, conexión USB-C para audio sin pérdidas, entrada óptica, toma auxiliar y compatibilidad con los micrófonos JBL EasySing.

El modelo más ambicioso de esta línea es el JBL PartyBox 330, diseñado para ofrecer una potencia de salida de 280 W RMS a través de sus dos altavoces de graves de 6,5 pulgadas y dos de agudos de cúpula PEN de 25 milímetros, una tecnología heredada de los sistemas profesionales para conciertos de la firma. Visualmente destaca por su panel lateral con efecto ondulado y un espectáculo de luces sincronizado con el ritmo de la música.

JBL PartyBox 130. Nacho Castañón Omicrono Ámsterdam (Países Bajos)

Pensado para facilitar su transporte mediante un asa telescópica con bloqueo y ruedas anchas todoterreno, este equipo garantiza hasta 18 horas de autonomía, carga rápida que otorga dos horas de uso con diez minutos conectado y la opción de utilizar baterías extraíbles que se venden por separado. Fabricado con un 70 % de plástico reciclado posconsumo, el JBL PartyBox 330 estará disponible a partir de julio por un precio de 599,99 euros.

Por su parte, el JBL PartyBox 130 se presenta como una alternativa más compacta y lista para llevar a cualquier parte, capaz de alcanzar los 200 W RMS gracias a sus dos altavoces de graves de 5,25 pulgadas y dos de agudos de cúpula de seda de 25 milímetros.

Su diseño incorpora un asa de transporte ergonómica plegable y un juego de luces dinámico con potentes efectos estroboscópicos en los bordes. En términos de batería, alcanza las 15 horas de reproducción continua, sumando 80 minutos adicionales con una carga rápida de solo diez minutos.

Construido con un 82 % de plástico reciclado posconsumo, el JBL PartyBox 130 llegará al mercado el próximo mes de mayo con un precio oficial de 399,99 euros. Cabe destacar que ambos dispositivos emplean imanes reciclados para sus altavoces de agudos y se entregan en embalajes certificados por el FSC impresos con tinta a base de soja.

JBL EasySing Mic Mini

La gran sorpresa del evento ha sido la presentación del JBL EasySing Mic Mini, un micrófono de bolsillo diseñado para cantar y crear contenido de forma totalmente portátil. Este dispositivo destaca por integrar tecnología de inteligencia artificial capaz de realizar una eliminación vocal en tiempo real de cualquier canción.

Con solo pulsar un botón, el sistema permite suprimir la voz principal por completo (0 %), o bien mantener un 25 % o un 50 % de la pista original para utilizarla como guía de acompañamiento.

JBL EasySing Mic Mini. Nacho Castañón Omicrono Ámsterdam (Países Bajos)

A esto se suma el algoritmo propio de la marca y la función Voice Boost, diseñada para ofrecer soporte vocal y ayudar al usuario a alcanzar las notas agudas con mayor suavidad, además de una tecnología de supresión de ruido con IA que reduce los sonidos de fondo para lograr grabaciones nítidas.

A nivel de diseño, el micrófono apuesta por la versatilidad y la libertad de movimiento. Puede utilizarse sujetándolo directamente por su anilla o en modo manos libres, enganchándolo a la ropa mediante un clip magnético. Su funcionamiento prescinde de cables complejos y se basa en un dongle USB-C (equipado con salida AUX y conectividad Bluetooth) que proporciona una conexión inalámbrica estable con un alcance de hasta 20 metros.

Todo el conjunto se guarda en un estuche de transporte de dimensiones muy reducidas, pensado para llevar en el bolsillo o la mochila. En cuanto a la batería, el equipo garantiza hasta 6 horas de autonomía en el micrófono, a las que se suman hasta 6 horas adicionales de media proporcionadas por el dongle.

Para sacar el máximo partido a este dispositivo de nivel profesional, los usuarios pueden recurrir a la aplicación JBL One, desde donde es posible personalizar el ecualizador y acceder a diversos ajustes y efectos de voz.

Proyecto nuevo (7).JBL EasySing Mic Mini. Nacho Castañón Omicrono Ámsterdam (Países Bajos)

El fabricante ha especificado que su uso está limitado al ámbito no comercial y que es compatible con una extensa lista de altavoces de la firma, conectando el dongle directamente a modelos como los JBL Flip 7, Charge 6, Boombox 4, Go 5, Xtreme 5, Grip, y la familia PartyBox (On-The-Go, Encore 2, Encore Essential 2, Club 120, Stage 320, 520 y 720), además de emparejarse con smartphones.

El nuevo JBL EasySing Mic Mini estará disponible a partir del mes de junio de 2026 y a un precio de lanzamiento de 149,99 euros.