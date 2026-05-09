Xiaomi cambia las reglas en la peluquería con este secador de gama alta: mucha potencia, gran diseño y precio rompedor

En España Xiaomi ha popularizado el poder comprar dispositivos de gran diseño, buenas prestaciones y precio ajustado.

Y no sólo en móviles. Los dispositivos del hogar, los electrodomésticos e incluso otros accesorios son muy populares.

Ahora ha anunciado en China un nuevo secador, de gama alta, el Xiaomi Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer Pro. Se trata de una alternativa directa a los modelos de referencia del sector pero a un precio muy inferior.

Su propuesta técnica busca ofrecer un secado rápido mediante un motor potente que gestiona el aire de forma inteligente.

El fabricante ha integrado un motor de alto rendimiento que gira a más de 100.000 revoluciones por minuto para desplazar un gran volumen de aire. Esta velocidad permite retirar la humedad de la fibra capilar en cuestión de minutos sin recurrir a temperaturas extremas.

La protección del cabello es una de las prioridades principales de este modelo que incorpora sensores avanzados de última generación. El sistema cuenta con un sensor de tiempo de vuelo que mide la distancia exacta entre el aparato y el cuero cabelludo del usuario.

Gracias a esta medición precisa el dispositivo ajusta el calor de forma automática para evitar quemaduras o daños estructurales en el pelo. Los usuarios notan una diferencia significativa ya que el aire nunca llega a calentar en exceso la superficie de la cabeza.

Xiaomi Mijia Hair Dryer Pro Omicrono

La tecnología de iones negativos también juega un papel fundamental al reducir la electricidad estática de manera considerable. El resultado es un cabello mucho más suave y brillante que no requiere de productos adicionales para controlar el encrespamiento.

En comparación con los modelos de marcas de lujo este aparato mantiene un precio de venta muy por debajo de la media habitual. El coste final se sitúa en un tercio de los de su competencia. Es de unos 99 euros al cambio de su precio en China, que es donde se ha empezado a vender.

El diseño exterior mantiene la estética minimalista que caracteriza a todos los productos del ecosistema de esta marca tecnológica. Los materiales utilizados son ligeros y ofrecen un tacto agradable que facilita la manipulación durante el secado diario.

Muchos consumidores valoran la ligereza de su estructura ya que apenas alcanza los 400 gramos de peso total. Esto evita la fatiga en los brazos durante procesos de peinado largos o cuando se trabaja con melenas especialmente densas.

La versatilidad es otra de las grandes ventajas gracias a sus diferentes modos de funcionamiento configurables por el usuario. Se puede alternar entre varias velocidades y niveles de calor según el tipo de peinado que se desee realizar en cada momento.

El cable de alimentación posee una longitud adecuada para permitir una movilidad cómoda dentro de cualquier cuarto de baño. Además el sistema de seguridad interno apaga el motor de inmediato si detecta alguna anomalía o un calentamiento inusual.

Detalles del Xiaomi Mijia Hair Dryer Pro Omicrono

Hasta hace poco este tipo de tecnologías antes estaban reservadas únicamente para salones profesionales de peluquería. Hoy en día cualquier persona puede disfrutar de acabados de peluquería sin salir de su propio hogar gracias a estos avances.

Los materiales empleados en la construcción garantizan una vida útil prolongada que la marca estima en varios años de uso continuo. Este factor de durabilidad convierte la compra en una inversión inteligente a largo plazo para quienes usan el secador a diario.

El flujo continuo de aire constante permite un secado uniforme desde la raíz hasta las puntas sin dejar zonas húmedas. Los peinados se mantienen intactos durante más tiempo gracias al sellado de la cutícula que produce el aire a temperatura controlada.

La simplicidad de su interfaz de botones evita complicaciones innecesarias permitiendo que cualquier miembro de la familia lo utilice con facilidad. No hace falta leer complejos manuales de instrucciones para comprender cómo sacarle el máximo partido a todas sus funciones.

Xiaomi Mijia Hair Dryer Pro Omicrono

La reducción del ruido en comparación con los secadores tradicionales es otro aspecto que mejora la experiencia de uso general. El diseño de las aspas internas suaviza el sonido generado permitiendo escuchar música o conversar mientras se utiliza el aparato.