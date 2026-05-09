Estos pendientes inteligentes de un gramo prometen medir tu salud mejor que el Apple Watch

Llevamos años obsesionados con la muñeca. Desde que el primer Apple Watch asomó la cabeza, el mercado se ha empeñado en convencernos de que el mejor lugar para monitorizar nuestras constantes vitales es el extremo del brazo.

Luego llegaron los anillos inteligentes, como el Oura o el reciente Galaxy Ring de Samsung, intentando miniaturizar la tecnología para que no nos pesara en el día a día. Pero, ¿y si el lugar ideal para medir nuestra salud no fuera ninguna de esas extremidades?

Lumia Health, una compañía que lleva seis años puliendo su tecnología en colaboración con universidades como Harvard y Johns Hopkins, acaba de lanzar en Kickstarter los Lumia 2. No son relojes, ni pulseras, ni anillos. Son pendientes. O, para ser más exactos, son cierres de pendientes inteligentes.

La oreja: el "punto dulce" de la biometría

Como alguien que ha probado muchos de los wearables que han salido al mercado en la última década, siempre me encuentro con el mismo problema: el movimiento. Cuando te mueves, cuando corres o incluso cuando duermes y apoyas la mano, los sensores ópticos de tu reloj o de tu anillo pierden contacto o reciben interferencias. Es física básica.

El planteamiento de Lumia es brillante por su sencillez técnica: la oreja es una zona con una densidad vascular altísima y, lo más importante, es una de las partes del cuerpo que menos se mueve. Al colocar el sensor en el lóbulo, el Lumia 2 está mucho más cerca del corazón y del cerebro que cualquier reloj.

Lumia 2 Omicrono

La clave aquí es su sensor PreciseLight de segunda generación. Según la marca, han logrado una correlación del 91% comparado con ecografías médicas para medir el flujo sanguíneo. No solo hablamos de medir las pulsaciones; hablamos de entender cómo llega el oxígeno a tu cabeza, algo que puede cambiar radicalmente cómo gestionamos el estrés o la fatiga mental.

Tan pequeño que asusta

Lo primero que llama la atención de los Lumia 2 es su tamaño. Pesan menos de un gramo.

Para que os hagáis una idea, son cinco veces más pequeños que unos AirPods. El dispositivo en sí es lo que ellos llaman el "Core", una pieza del tamaño de un grano de café que se coloca detrás de la oreja, haciendo las funciones de cierre del pendiente.

Aquí es donde Lumia ha dado en el clavo con el diseño. En lugar de crear un trozo de plástico de estética cyberpunk, han optado por la discreción absoluta. Puedes comprarlos con sus propios diseños (aros, perlas o 'cuffs' para quienes no tienen agujeros), pero lo mejor es su tecnología SwitchBack.

Si tienes unos pendientes de botón que te encantan, puedes usar el sensor de Lumia como cierre y convertirlos en un dispositivo inteligente. Es la integración definitiva entre moda y tecnología: el gadget que no parece un gadget.

Autonomía: el fin del "síndrome del cargador"

Uno de los grandes muros de los relojes inteligentes es la batería. Tener que quitártelo cada noche o cada dos días para cargarlo rompe la continuidad de los datos. Si no mides el sueño, pierdes la mitad de la película de tu salud.

Lumia 2 Omicrono

Lumia ha solucionado esto de una forma que me gustaría ver en más fabricantes: baterías intercambiables. Cada módulo dura unos 7 días, pero el dispositivo viene con un sistema de carga que permite cambiar la batería sin quitarte el pendiente. Simplemente retiras la "funda" de la batería, pones una cargada y la otra se queda en el estuche. Datos ininterrumpidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es, sencillamente, la forma en la que deberían funcionar todos los dispositivos de salud.

¿Qué mide realmente este dispositivo?

No se han quedado cortos en sensores. A pesar de su tamaño, el Lumia 2 monitoriza más de 20 métricas de salud:

Flujo sanguíneo: Su gran factor diferencial, ideal para medir la recuperación y el enfoque.

Su gran factor diferencial, ideal para medir la recuperación y el enfoque. Frecuencia cardíaca y HRV (Variabilidad de la frecuencia cardíaca): Esencial para saber si tu cuerpo está listo para entrenar o si necesitas un descanso.

Esencial para saber si tu cuerpo está listo para entrenar o si necesitas un descanso. Temperatura corporal: Fundamental para el seguimiento del ciclo menstrual y la detección temprana de enfermedades.

Fundamental para el seguimiento del ciclo menstrual y la detección temprana de enfermedades. Sueño y preparación (Readiness): Análisis profundo de las fases del sueño y cómo afectan a tu energía diaria.

Todo esto se vuelca en una aplicación (compatible con iOS y Android) que huye de los gráficos ininteligibles para centrarse en consejos útiles.

Estamos ante uno de esos productos que, si cumplen lo que prometen en su campaña de micromecenazgo, pueden obligar a los gigantes del sector a replantearse sus estrategias. Mientras Apple y Samsung pelean por ver quién hace el mejor reloj, Lumia ha decidido esconder la tecnología donde mejor funciona.

El precio de partida en Kickstarter ronda los 280 euros dependiendo de la oferta, un coste similar al de un anillo inteligente de gama alta, pero con la ventaja de ser mucho más versátil estéticamente y, sobre el papel, más preciso.

Por supuesto, estamos hablando de un proyecto de Kickstarter. Aunque Lumia ya tiene experiencia previa y el desarrollo parece muy maduro, siempre hay que tener cautela con los plazos de entrega.

Si eres de los que quieren monitorizar su salud pero odian llevar un ordenador en la muñeca o un anillo grueso en el dedo, los Lumia 2 son, posiblemente, uno de los productos a seguir este año.