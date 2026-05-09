La casa barata que cambia las reglas de la vivienda: 20 m2 con cocina y baño independiente que puedes llevar a todas partes

En España la arquitectura de dimensiones reducidas está ganando cada vez más seguidores interesados en optimizar el espacio disponible. Y maximizar el ahorro, claro. Esta tendencia se refleja en propuestas internacionales que demuestran cómo es posible vivir con comodidad en pocos metros cuadrados.

La empresa Simplify Further ha presentado recientemente un modelo de vivienda pequeña llamado Rasa. Este diseño destaca por aprovechar cada centímetro de sus poco más de 6 metros de longitud total.

El modelo cuenta con una superficie habitable de aproximadamente 20 m2 construidos. Esta estructura está montada sobre un remolque de doble eje para facilitar su transporte.

El objetivo principal de este diseño es ofrecer una solución habitacional práctica y económica. Su precio se sitúa por debajo de los 50.000 dólares en su mercado original.

La distribución interior se organiza de manera abierta para maximizar la sensación de amplitud. La zona central alberga una sala de estar que se conecta directamente con la cocina.

La cocina incluye una placa de inducción de dos fuegos y un fregadero de acero inoxidable. También dispone de una pequeña nevera y de estantes abiertos en la parte superior.

Una de las características más llamativas es la presencia de dos altillos destinados a dormitorios. Cada uno de estos espacios elevados cuenta con capacidad para una cama doble grande.

Uno de los extremos de la casa Omicrono

El acceso a estos dormitorios se realiza de dos maneras diferentes según el lado de la casa. Un altillo utiliza una escalera de mano de madera mientras que el otro cuenta con peldaños fijos.

La sala de estar puede albergar un sofá tradicional o un sofá cama opcional. Con esta última opción la vivienda puede alojar hasta seis personas en estancias cortas.

El suelo de la vivienda está fabricado con vinilo de alta calidad resistente al agua. Los techos están revestidos con madera de pino machihembrada que aporta calidez visual.

Las paredes interiores están acabadas con paneles de yeso pintados en tonos muy claros. Esta elección cromática ayuda a reflejar la luz natural que entra por las ventanas.

El baño se encuentra ubicado en un extremo de la pequeña vivienda sobre ruedas. Este espacio está equipado con una ducha completa y un inodoro de descarga estándar.

El sistema de climatización utiliza una unidad de aire acondicionado y bomba de calor. Este aparato garantiza una temperatura agradable durante todas las estaciones del año.

El aislamiento de la vivienda se compone de fibra de vidrio en paredes y techos. Esto asegura un consumo de energía muy bajo para mantener el confort interior.

El exterior está revestido con paneles de madera tratada para soportar las inclemencias del tiempo. El tejado metálico inclinado favorece la correcta evacuación del agua de lluvia.

La otra parte de la casa Omicrono

Este tipo de viviendas fue concebido inicialmente para el mercado de los alquileres vacacionales. Sin embargo su versatilidad atrae a personas que buscan una residencia permanente sencilla.

La sencillez del diseño facilita las tareas de limpieza y el mantenimiento general. Al reducir el espacio también se reducen considerablemente los gastos mensuales de suministros.

El modelo Rasa demuestra que no se requieren grandes superficies para conseguir un hogar funcional. La optimización del espacio es la clave para el éxito de estos proyectos habitacionales.