Samsung revoluciona el audio doméstico en España: llegan sus nuevas barras Serie Q con 23 altavoces y sonido inteligente

Samsung, que ya trabaja en sus primeras gafas inteligentes, ha anunciado la llegada a España de su nueva gama de sonido para este año, diseñada para elevar la experiencia audiovisual doméstica.

Esta nueva familia de dispositivos está encabezada por la avanzada barra de sonido HW-Q990H y se completa con una amplia variedad de modelos, entre los que destacan la HW-QS90H, la HW-Q600H y las nuevas Sound Towers.

Además, el catálogo se enriquece con la llegada de los altavoces WiFi Music Studio 7 y Music Studio 5, creados en colaboración con el reconocido diseñador Erwan Bouroullec, reforzando la unión entre alta fidelidad y estética de vanguardia.

Nuevas barras y altavoces

La columna vertebral de este lanzamiento es la Serie Q, una gama concebida para ofrecer una integración perfecta con los televisores de la marca.

Entre sus innovaciones más destacadas figura el sistema Dolby Atmos inalámbrico, que permite disfrutar de una escena sonora tridimensional con gran sensación de altura sin necesidad de cables.

Nuevas barra Serie Q de Samsung. Samsung Omicrono

A esto se suma la tecnología Q-Symphony, que sincroniza de forma coordinada los altavoces de la televisión con los de la barra de sonido para ampliar el escenario acústico.

Además, estos dispositivos incorporan funciones de optimización que ajustan automáticamente la reproducción según las condiciones de la sala y el género del contenido que se esté reproduciendo.

El modelo más sofisticado de esta nueva familia es la barra de sonido HW-Q990H, diseñada específicamente para quienes buscan una experiencia cinematográfica profesional sin salir de casa.

Su impresionante sistema de 23 altavoces, distribuido en 11 canales, un subwoofer y cuatro canales superiores, proyecta el sonido en múltiples direcciones para generar una profundidad sin precedentes.

Nuevas barra Serie Q de Samsung. Samsung Omicrono

Este modelo permite separar con extrema fidelidad los diálogos de los efectos ambientales y los graves, incorporando además la tecnología SpaceFit Sound Pro, que analiza la acústica de la habitación en tiempo real para equilibrar el audio de forma personalizada.

Dentro de la Serie Q también sobresale la HW-QS90H, una solución premium en formato todo en uno que reúne un sistema de 7.1.2 canales en un único cuerpo, ideal para quienes prefieren una instalación sencilla sin renunciar a la potencia.

Por su parte, la HW-Q600H se posiciona como una opción equilibrada de entrada al sonido cinematográfico, equipada con nueve altavoces y tecnología Adaptive Sound para mejorar la claridad de las voces.

La gama se cierra con los modelos HW-Q930H y HW-Q800H, que mantienen el sistema de calibración inteligente SpaceFit Sound Pro para garantizar un rendimiento óptimo en cualquier estancia, independientemente de su tamaño.

Más allá de las barras de sonido, Samsung ha renovado su oferta para eventos y exteriores con las Sound Tower MX-ST50F y MX-ST40F.

Estos altavoces portátiles ofrecen hasta 18 horas de autonomía en el modelo superior, resistencia a salpicaduras e iluminación personalizada Party Lights+.

Finalmente, la vertiente más estética llega con la línea Music Studio, que utiliza el concepto Dot Design para convertir el altavoz en una pieza de decoración.

En cuanto a precios, la gama parte de los 299 euros del Music Studio 5 hasta los 1.399 euros del buque insignia HW-Q990H, consolidando un ecosistema de audio preparado para las nuevas formas de consumo digital.