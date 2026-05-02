DJI lanza el Mic Mini 2: su popular micrófono inalámbrico ahora es más personalizable y tiene 48 horas de autonomía

Tras lanzar su nuevo estabilizador para cámaras RS 5, DJI sorprende con el anuncio de los DJI Mic Mini 2, la próxima generación de su popular micrófono inalámbrico compacto diseñado para la grabación de audio omnidireccional.

Este nuevo dispositivo se posiciona como una solución integral que combina un audio impecable con un diseño extremadamente ligero, incorporando tres preajustes de tono de voz (Regular, Rico y Brillante) que permiten una afinación profesional y optimizada para cualquier entorno.

Los DJI Mic Mini 2 incluyen, además, cancelación de ruido de dos niveles, conexión de dispositivos mixtos y la tecnología DJI OsmoAudio, todo alojado en un sistema de almacenamiento todo en uno que garantiza que el equipo esté siempre organizado y listo para la acción.

El transmisor del DJI Mic Mini 2 también destaca por su asombrosa ligereza, con un peso de aproximadamente 11 gramos; y ha sido diseñado pensando en la comodidad del creador de contenido, integrando un clip magnético desmontable que puede girarse para mantener el micrófono apuntando con precisión a la fuente de sonido.

En el apartado técnico, el dispositivo ofrece audio de alta fidelidad de 48 kHz y 24 bits, y mantiene funciones avanzadas de su predecesor como la limitación automática, el ajuste de ganancia de cinco niveles y la grabación de doble pista a través de la aplicación DJI Mimo, lo que asegura grabaciones nítidas incluso en condiciones acústicas variables.

Los nuevos micrófonos DJI Mic Mini 2. DJI Omicrono

La estética y la personalización juegan un papel fundamental en este lanzamiento, ya que el DJI Mic Mini 2 se puede personalizar con cubiertas frontales magnéticas multicolores intercambiables. Más allá de los colores estándar Obsidian Black y Glaze White, DJI ha colaborado con el ilustrador de renombre internacional Victo Ngai para crear la colección Time Series.

Estas cubiertas, inspiradas en las etapas de la vida, ofrecen opciones que van desde los tonos Dawn y Surge hasta los vibrantes Blaze y Glimmer, permitiendo a los usuarios integrar el micrófono de forma discreta o estilizada con sus atuendos en cualquier escena.

En términos de conectividad y rendimiento, el sistema utiliza un receptor versátil que se empareja fácilmente con cámaras, teléfonos inteligentes, ordenadores y tabletas. Gracias a DJI OsmoAudio Direct Connection, dispositivos como la Osmo Pocket 3, la Osmo 360, la Osmo Nano y la Osmo Action 6 pueden conectarse directamente con hasta dos transmisores sin necesidad de un receptor adicional.

En cuanto al alcance, la distancia de transmisión puede alcanzar hasta 400 metros con el receptor estándar y hasta 300 metros con el receptor móvil.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes: el transmisor ofrece hasta 11,5 horas de funcionamiento, y el estuche de carga puede extender la duración total de la batería hasta las 48 horas, contando además con una carga rápida que proporciona una hora de uso con solo cinco minutos de carga.

El DJI Mic Mini 2 ya está disponible en varias configuraciones para adaptarse a las necesidades de cada usuario. El paquete completo, que incluye dos transmisores, un receptor y el estuche de carga, tiene un precio de venta desde 89 euros, mientras que la versión móvil con un transmisor y un receptor para smartphone se puede adquirir desde 54 euros.

Ambos kits vienen acompañados de una amplia gama de accesorios como protectores antiviento, imanes y bolsas de transporte. Como anticipo para los usuarios más exigentes, la compañía ha confirmado que este verano lanzará el DJI Mic Mini 2S, una versión que incluirá grabación interna y capacidad para manejar hasta cuatro transmisores simultáneamente.