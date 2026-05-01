Ni barbacoa ni camping gas: el invento para cocinar como un profesional en acampadas que se pliega como un maletín

Con la llegada del buen tiempo, las escapadas a la naturaleza vuelven a ser el plan estrella en España. Aunque el tradicional camping gas sigue siendo el recurso más utilizado, el mercado ha evolucionado con alternativas que van desde barbacoas con batería hasta hornillos por infrarrojos.

Sin embargo, la última gran innovación llega de la mano de Zempire con su serie Stealth-Jet, un invento para cocinar como un profesional que destaca por ser ultra delgado y plegarse como un maletín de tan solo 5 centímetros.

Fabricada por la marca neozelandesa Zempire, se trata de una de las estufas de gas más delgadas y portátiles jamás fabricadas, diseñada específicamente para resolver el eterno problema del espacio en las autocaravanas y furgonetas camper más compactas.

Este dispositivo consigue reducir su grosor hasta límites insospechados sin que ello suponga una pérdida de potencia, permitiendo que los viajeros puedan disfrutar de una comida caliente en cuestión de minutos con un equipo que apenas ocupa lugar en el maletero.

El gran valor diferencial de este invento reside en sus escasos 5 centímetros de grosor cuando está plegado y listo para el transporte. De esta manera, la Stealth-Jet se posiciona por delante de la inmensa mayoría de competidores, que suelen superar los 8 o 10 centímetros.

La estufa de camping Stealth-Jet de Zempire. Zempire Omicrono

A diferencia de otros diseños experimentales, Zempire ha optado por mantener una estructura tradicional de tipo concha, lo que garantiza una mayor robustez y fiabilidad mecánica para el usuario que no quiere complicaciones técnicas en mitad de la naturaleza.

La importancia de estas dimensiones va más allá de la estética, ya que permite almacenar la cocina en espacios antes inutilizados, como los bolsillos de los respaldos de los asientos o debajo de las banquetas abatibles de una furgoneta.

En cuanto a su rendimiento energético, cada quemador es capaz de liberar hasta 10.000 BTU de potencia, gestionados de forma independiente mediante diales individuales.

Para facilitar su uso, integra un sistema de encendido piezoeléctrico por tirador que elimina la dependencia de cerillas o encendedores externos, mientras que su rejilla de una sola pieza facilita enormemente las tareas de limpieza tras el uso.

La estufa de camping Stealth-Jet de Zempire. Zempire Omicrono

El diseño también destaca por su funcionalidad climática, ya que la tapa superior se despliega para actuar como un eficaz cortavientos trasero y protector contra salpicaduras, complementado por paneles laterales que aseguran la estabilidad de la llama incluso en condiciones meteorológicas adversas.

El sistema es compatible con las bombonas de propano estándar mediante un adaptador de rosca incluido de serie, lo que refuerza su versatilidad para viajes internacionales donde la disponibilidad de combustible puede variar.

Finalmente, la familia Stealth-Jet llega al mercado con tres variantes que mantienen el mismo perfil ultra delgado.

El modelo Twin es la opción equilibrada para dos personas, mientras que la versión Wide ofrece una superficie de cocción extendida para manejar recipientes de mayor tamaño simultáneamente. Para quienes viajan en solitario, la versión Solo reduce el peso al mínimo sin renunciar a la potencia.

Con precios que oscilan entre los 130 y los 210 dólares (aproximadamente entre 121 y 196 euros al cambio), Zempire consolida su expansión internacional ofreciendo soluciones de ingeniería inteligente para los entusiastas de la vida al aire libre.