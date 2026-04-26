Ni en la lavadora ni a mano: el genial invento que limpia, desinfecta y seca las zapatillas en menos de 30 minutos

Lavar los zapatos siempre ha sido un problema sin una solución verdaderamente satisfactoria. A mano es lento y agotador; en la lavadora convencional, un riesgo para el calzado. Y aunque ya existían máquinas especializadas en el mercado, ninguna había conseguido integrar todo el proceso en un solo dispositivo. Hasta ahora.

Eso es exactamente lo que promete la Midishi M1, la nueva lavadora de zapatos de Casaboom que actualmente busca financiación en la conocida plataforma Kickstarter.

El concepto es ambicioso: una máquina compacta capaz de lavar, centrifugar, secar y desinfectar el calzado en un solo ciclo de menos de 30 minutos. Para quienes tienen la costumbre de salir a correr, practicar deportes o simplemente vivir con el calzado puesto, esto supone una propuesta muy atractiva.

Y es que ya no habrá que esperar horas a que los zapatos se sequen después de un lavado, ni improvisar con el secador de pelo o dejarlos al sol con la esperanza de que no pierdan la forma.

El funcionamiento del Midishi M1 se basa en un mecanismo de rodillos de alta velocidad combinado con un tambor multicepillo que, según sus creadores, garantiza una limpieza profunda sin dañar los materiales.

La máquina admite cuero, malla, algodón, caucho, espuma EVA y nailon, cubriendo así la gran mayoría del calzado cotidiano. Sus cuatro modos de lavado —rápido, estándar, profundo y autolimpieza— permiten adaptarse al tipo de suciedad y al material de cada zapato.

El secado es uno de los puntos fuertes del diseño. Con un sistema extraíble externo que permite elegir entre aire frío o caliente, la máquina busca preservar tanto la limpieza como la estructura del zapato.

A esto se suma una función de desinfección mediante luz UVC e iones de plata, pensada para eliminar bacterias y malos olores, algo especialmente útil para el calzado deportivo de uso intensivo.

Con unas dimensiones de 34,8 cm de largo, 45,9 cm de ancho y 32,9 cm de alto y un peso de poco menos de 9 kg, la Midishi M1 es relativamente manejable.

Puede instalarse de forma fija en un baño o lavadero conectándola a la red de agua, o usarse de manera portátil añadiendo entre 8 y 10 litros manualmente.

Su nivel de ruido de 55 dB, equivalente a una conversación normal, es otro punto a su favor. Sin embargo, no todo el calzado tiene cabida aquí. Sandalias con adornos pegados, tacones delicados o botas de cuero de caña alta quedan fuera de sus posibilidades.

También existe cierta incertidumbre sobre el tipo y cantidad de detergente recomendado, lo que podría requerir algo de experimentación inicial. Los primeros mecenas de Kickstarter pueden hacerse con el dispositivo por 299 dólares (aproximadamente unos 254 euros), frente al precio de venta al público previsto de 525 dólares (446 euros). Si la campaña alcanza su objetivo, los envíos comenzarían en octubre.