El invento que acaba con las cadenas de bicicleta después de 140 años: más fácil y cómodo de usar para todo el mundo

La cadena de la bicicleta es de esas tecnologías que son básicas pero que funcionan, como la rueda, y de la misma manera, hay poca gente que vea la necesidad de reinventarla. Sin embargo, un nuevo producto de la empresa británica ICE Trikes puede convencernos de lo contrario.

Junto con la empresa tecnológica Cixi, ICE ha presentado el nuevo sistema PERS (Pedalling Energy Recovery System), que representa un enorme cambio respecto a la arquitectura tradicional de las bicicletas.

En una bicicleta convencional, el ciclista acciona unos pedales con los pies, y esta energía se transfiere a la rueda trasera con un sistema basado en una cadena, platos y piñones, que pueden variar dependiendo del tipo de las necesidades y el tipo de bicicleta.

El sistema PERS, en cambio, implementa una tecnología denominada 'pedal-by-wire', o 'pedaleo-por-cable'; en otras palabras, el pedaleo del usuario no se transfiere de manera física a las ruedas, sino que es usado para hacer funcionar un sistema eléctrico.

En concreto, cuando el usuario pedalea con este sistema, lo que está haciendo es encender un generador eléctrico situado en el eje de los pedales, que convierte el esfuerzo en energía eléctrica.

Esta energía se transmite a través de cables hacia un motor de buje trasero de 250 W y 75 Nm de par, gestionado por un algoritmo que lee la cadencia del ciclista en tiempo real para ajustar la asistencia de forma fluida.

El sistema PERS de pedaleo por cable ICE Trikes Omicrono

El vehículo cuenta con una batería de 700 Wh y ofrece cinco modos de potencia, entre los que destaca el modo Dynamite que es capaz de alcanzar una aceleración de 0 a 32 km/h en menos de 3 segundos.

Además, el sistema permite la frenada regenerativa simplemente pedaleando hacia atrás, para recuperar energía y extender la autonomía en hasta un 25%, además de facilitar maniobras de marcha atrás que hasta ahora eran complicadas.

Los primeros vehículos en recibir el sistema PERS son los triciclos (o 'trikes') de ICE Trikes, basados en un diseño de dos ruedas delanteras y una rueda motriz grande en la trasera; el objetivo era modernizar un tipo de vehículo que hace casi un siglo era muy popular pero que ha caído en desuso.

Triciclo ICE Trikes ICE Trikes Omicrono

El fabricante alega que estos triciclos son superiores a las bicicletas de dos ruedas en muchos aspectos: son más cómodos y accesibles para ciclistas con problemas de movilidad, gracias a su posición reclinada que reparte mejor el peso del cuerpo.

También promete ser sorprendentemente fácil de usar. Si pedaleamos más, generamos más electricidad, lo que a su vez supone que iremos más rápido, sin necesidad de cambios de marcha ni nada parecido; el algoritmo automáticamente ajusta la velocidad y la resistencia del motor dependiendo de nuestro pedaleo.

El sistema PERS está disponible primero en los modelos Adventure, Adventure HD y Sprint X Tour de ICE Trikes, con precios que parten de los 3.100 euros.