El destornillador definitivo que parece un fusil: viene con un cargador de puntas y un mecanismo de cerrojo

El mercado de las herramientas es uno de los más competitivos y cada poco tiempo sorprende con nuevos miembros, como una multiherramienta que parece un tenedor, otra que se puede llevar en el llavero o un nuevo destornillador que parece un fusil.

A menudo, las herramientas que intentan imitar la estética de las armas de fuego suelen caer en diseños poco prácticos o excesivamente infantiles. Sin embargo, el Dream Knight rompe con esta tendencia al presentar un destornillador de carraca que no solo es visualmente llamativo, sino también una pieza de ingeniería funcional.

Fabricado por la empresa Cawom, este dispositivo se inspira directamente en los rifles de cerrojo para ofrecer una experiencia de uso táctica y eficiente, alejándose de los juguetes para convertirse en un accesorio de precisión para el día a día.

La clave de este gadget reside en su cargador giratorio de seis posiciones, similar al de un revólver, que permite almacenar distintas puntas de un cuarto de pulgada.

Lo que realmente diferencia al Dream Knight es su sistema de carga: mediante un mecanismo de cerrojo accionado por resorte, el usuario puede seleccionar e insertar la punta deseada en el portabrocas con un movimiento que emula la recarga de un arma real.

De fábrica, el kit incluye una selección versátil compuesta por dos puntas planas, dos Phillips, una Torx y una hexagonal, aunque es totalmente compatible con cualquier punta estándar del mercado.

Para satisfacer a los usuarios más exigentes, Cawom ha desarrollado dos variantes de la herramienta con especificaciones distintas.

El modelo Basic, con una longitud de 143 mm, cuenta con un cuerpo de aleación de aluminio y componentes críticos en acero inoxidable para garantizar su durabilidad. Esta versión incluye un brazo con mango en T que se puede acoplar para aplicar una mayor fuerza de torsión en trabajos complicados.

Actualmente, se puede adquirir en campaña en Kickstarter por 65 dólares (unos 60 euros), con una previsión de alcanzar los 118 dólares (109 euros) cuando llegue a las tiendas de forma oficial.

Por otro lado, para los entusiastas del material premium, existe la edición Founder Plus.

Este modelo es algo más robusto, con 160 mm de largo, y está fabricado íntegramente en aleación de titanio, lo que le confiere una resistencia extrema y un peso contenido.

A diferencia de su hermano menor, esta versión integra un brazo de torsión plegable en el propio cuerpo de la herramienta. Su precio de lanzamiento es de 99 dólares (unos 91 euros), mientras que su precio de venta al público final se estima en 198 dólares (182 euros).

El ecosistema del Dream Knight se completa con una serie de accesorios opcionales diseñados para mejorar su transporte y utilidad. Entre ellos destacan un estuche de cuero hecho a medida, una regla multifuncional que permite almacenar puntas adicionales y varios extensores para alcanzar tornillos en zonas de difícil acceso.