Adiós a pasar calor este verano: Xiaomi lanza sus nuevos aires acondicionados en España y son más potentes que nunca

Xiaomi está echando el resto en España. La compañía está lanzando productos que hasta no hace mucho eran exclusivos de China, como parte de su política Human x Car x Home que también supondrá lanzar su coche eléctrico en España.

Ahora le toca el turno a la nueva generación de aires acondicionados de la marca Mijia, que es la que suele estar relacionada con productos para el hogar, como la nueva caja de herramientas o las gamas de frigoríficos y lavadoras.

La nueva gama de aires acondicionados de Mijia está compuesta por cuatro modelos Eco que complementan a los dos Pro Eco que fueron lanzados en el 2025, y todos se basan en el concepto de ofrecer un rendimiento energéticamente eficiente.

De hecho, la gran novedad de estos aires acondicionados se encuentra en el uso de inteligencia artificial para reducir el consumo energético, hasta el 24,5% en algunos modelos, aunque esto depende en buena medida de las condiciones.

Y es que, a diferencia de unidades de aire acondicionado convencionales que operan bajo parámetros fijos, la tecnología de xiaomi se basa en un sistema Inverter DC completo que trabaja en conjunto con el ecosistema Mijia IA.

Aire acondicionado Mijia Eco de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Esta tecnología basada en la nube permite que el dispositivo no solo responda a la temperatura seleccionada, sino que optimice de manera dinámica su ciclo de funcionamiento analizando factores ambientales y hábitos de uso, reduciendo el consumo energético.

Todo esto se hace sin necesidad de que el usuario haga nada más que seleccionar la temperatura que quiere, y no compromete el rendimiento de enfriamiento; de hecho, estos aparatos presumen de enfriamiento rápido en 30 segundos y calentamiento rápido en 60 segundos.

Control de aire acondicionado Mijia Eco con la app de Xiaomi Xiaomi Omicrono

La clave de este rendimiento se encuentra en el ventilador de flujo transversal, que es de hasta 118 mm en algunos modelos para generar un potente flujo de aire que incluye un modo Turbo para los momentos en los que necesitamos más.

Por supuesto, estos aires acondicionados forman parte del ecosistema de Xiaomi, y como tales, ofrecen acceso a funciones conectadas como el monitoreo del uso de energía en la propia app Xiaomi Home en el móvil, con recomendaciones para ahorrar energía.

Desde la app también podemos controlar completamente las funciones del aire acondicionado, incluyendo el apagado y el encendido así como ajustar la temperatura, la configuración; además de con el móvil, podemos usar Google Home para controlarlo con la voz. Si tenemos más dispositivos del hogar conectado de Xiaomi, tendremos acceso a nuevas funciones de automatización personalizables.

Los nuevos aires acondicionado Mijia Eco están disponibles ya en España, con precios que parten de los 469 euros por el modelo de 2.6 kW y que alcanzan los 1.099 euros para el nuevo modelo de 7.0 kW, el más potente de Xiaomi hasta la fecha.