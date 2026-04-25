Xiaomi cambia las normas de la limpieza: lanza una aspiradora sin cable potente, ligera y con hasta 75 minutos de batería

Xiaomi es conocido principalmente por sus smartphones, pero lo cierto es que la firma cuenta con variado catálogo con productos que van desde aires acondicionados hasta cajas de herramientas o aspiradoras sin cable que cambian las normas de la limpieza.

En ese sentido, el fabricante cuenta con novedades: acaba de lanzar la nueva Xiaomi Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4C, que llega para reforzar el catálogo de hogar inteligente de la compañía con una propuesta que combina potencia, autonomía y precio competitivo.

La firma china vuelve a apostar por una fórmula que le ha funcionado durante años: ofrecer prestaciones destacadas a un coste ajustado, apuntando directamente al usuario que busca eficiencia en la limpieza diaria sin realizar una gran inversión.

Este nuevo modelo destaca en primer lugar por su motor sin escobillas de 450 W, capaz de alcanzar una potencia de succión de 170 AW. En términos prácticos, esto se traduce en un rendimiento sólido tanto en suelos duros como en alfombras, permitiendo eliminar desde polvo fino hasta suciedad incrustada o pelos de mascotas con relativa facilidad.

Otro de los elementos más llamativos de la Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4C es su sistema de detección de suciedad mediante luz azul. Esta tecnología, cada vez más presente en el sector, permite identificar partículas que a simple vista podrían pasar desapercibidas, especialmente en zonas oscuras como debajo de muebles o en esquinas poco iluminadas.

El aspirador Xiaomi Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4C. Xiaomi

El resultado es una limpieza más precisa y consciente, algo que el usuario doméstico valora cada vez más. A nivel de filtrado, Xiaomi incorpora un sistema de cinco etapas capaz de capturar hasta el 99,97% de las partículas de polvo, una cifra que la acerca a estándares propios de dispositivos más caros.

Este aspecto resulta clave no solo para mantener el hogar limpio, sino también para mejorar la calidad del aire, un factor especialmente relevante en hogares con mascotas o personas alérgicas.

El diseño también juega un papel importante en esta propuesta. La aspiradora apuesta por un formato ligero y manejable, acompañado de un depósito con vaciado mediante un solo botón, lo que simplifica notablemente su uso cotidiano.

Además, incluye un sistema antienredos en los cepillos, pensado para reducir uno de los problemas más comunes en este tipo de dispositivos.

En cuanto a versatilidad, la Mijia 4C llega con varios accesorios que permiten adaptarla a distintas superficies y necesidades: desde suelos y alfombras hasta muebles, colchones o zonas de difícil acceso. A esto se suma un soporte de pared que facilita su almacenamiento y contribuye a mantenerla siempre lista para su uso.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Xiaomi promete hasta 75 minutos de uso en modo eco, una cifra que la sitúa por encima de muchos competidores directos en su rango de precio. Además, incorpora diferentes modos de potencia para ajustar el consumo energético según las necesidades de limpieza en cada momento.

Por ahora, la Xiaomi Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4C ha sido presentada en China con un precio de 799 yuanes, aproximadamente 99 euros al cambio. Su lanzamiento oficial está previsto para el 29 de abril, aunque la compañía no ha confirmado todavía su llegada a mercados internacionales. No obstante, todo apunta a que su desembarco global podría producirse en las próximas semanas.