DJI lanza Lito X1 y Lito 1, sus nuevos drones fáciles de volar para usuarios que quieren empezar en fotografía aérea

DJI, la compañía de absoluta referencia de drones, ha lanzado una nueva familia de aeronaves: Lito, pensada para acercarse a los usuarios que se inician en la fotografía aérea.

Esta nueva serie se caracteriza por su facilidad de uso y funciones completas sin conocimiento previo, ideales para los que se relacionan por primera vez con estos dispositivos. Asimismo, disponen de un precio accesible, pues Lito 1 y Lito X1 llegan desde 339 y 419 euros, respectivamente. Eso sí, no es el más barato del catálogo, ya que el Neo 2 parte de los 239 euros.

Los nuevos Lito logran el equilibrio entre relación de calidad y precio con un rendimiento más exigente que el Neo.

DJI Lito 1 DJI

En concreto, el modelo más avanzado de los dos, el Lito X1, incorpora un sensor CMOS de 1/1.3″ con 48 MP efectivos buscando capturar imágenes con más detalle. Por su parte, Lito 1 ofrece un sensor CMOS más pequeño de 1/2″ y 48 MP.

Ambos modelos son capaces de tomar fotografías en calidad 8K y grabar en vídeo en 4K. Sin embargo, el X1 es compatible con grabaciones de vídeo HDR con hasta 14 pasos de rango dinámico y D-Log M de 10 bits, pensando así en aquellos usuarios que exigen más al vídeo.

Buscando favorecer las tomas espectaculares, incorporan herramientas de grabación inteligentes, como ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse y Panorámica, lo que permite reducir la curva de aprendizaje y garantiza resultados profesionales desde el primer despegue del creador. Es tan intuitivo que casi parece magia.

Con respecto a la autonomía, ambas aeronaves ofrecen hasta 36 minutos de vuelo con la batería de vuelo inteligente estándar. Asimismo, pese a sus reducidas dimensiones y poco peso (249 gramos) ofrece resistencia al viento de hasta 38,5 km/h, lo que permite que el dron con cámara se mantenga en vuelo estacionario y de forma estable en condiciones adversas.

DJI Lito 1 DJI

Sin embargo, sí son diferentes a la hora de asegurar el vuelo. El modelo avanzado combina la detección de obstáculos omnidireccional 5 lux con el LiDAR frontal, para tener así una mayor precisión, lo que "garantiza vuelos más seguros en entornos complejos", explica DJI en un comunicado.

Por su parte, el Lito 1 solo cuenta con el primero de ellos, sin LiDAR. Aun así, dispone de un sistema de seguridad de múltiples capas diseñado para principiantes, siendo capaz de evitar obstáculos de manera activa, como acantilados y paredes, lo que les permite a los creadores centrarse en disfrutar del vuelo desde el despegue hasta el aterrizaje.

El Lito X1 también se diferencia en que dispone de 42 GB de almacenamiento interno, aunque con QuickTransfer, los archivos se pueden transferir a velocidades de hasta 50 MB/s mediante WiFi 6 en sendas naves.

Con respecto a su disponibilidad y precio ambos modelos se ponen hoy a la venta en la tienda oficial de la compañía con varias configuraciones.

El DJI Lito 1 está disponible desde 339 euros, que sube hasta los 479 euros con el pack Vuela Más que incluye el controlador sin pantalla DJI RC-N3. Mientras que el Lito X1 parte de los 419 euros para solo el dron y sube a los 579 euros con el pack que incluye el mando con pantalla DJI RC 2.