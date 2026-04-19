Mucho más que un 'AirTag': el invento que combina botón del pánico, sirena y flashes de luz con rastreo GPS en tiempo real

Desde la llegada del AirTag de Apple en 2021, el concepto de "perder las llaves" o la cartera ha cambiado drásticamente. Lo que antes era una búsqueda desesperada por los cojines del sofá y los cajones del recibidor se ha convertido en una sencilla consulta en la pantalla del móvil.

Estos pequeños dispositivos, basados en redes de Bluetooth masivas, han evolucionado rápidamente y han llegado al ecosistema Android: de ser simples emisores de pitidos han pasado a ser herramientas de precisión capaces de localizar una maleta en el otro extremo del mundo.

Sin embargo, hasta hace poco, parecían únicamente diseñados para proteger y localizar objetos e incluso animales, no personas. Pebblebee, una de las firmas más pujantes del sector, ha decidido romper esa barrera con el lanzamiento del Pebblebee Halo, un dispositivo híbrido que combina la eficacia de un rastreador GPS convencional con las funciones de un sistema de seguridad personal.

A simple vista, el Pebblebee Halo parece un simple llavero, pero su tecnología va mucho más allá. Su característica más distintiva es su capacidad de reacción ante una situación de peligro.

Si el usuario se siente amenazado, basta con separar las dos mitades del dispositivo para activar una potente sirena de 130 decibelios y una luz estroboscópica LED de 150 lúmenes, diseñada para desorientar a un posible agresor y atraer la atención de forma inmediata.

Más allá del ruido y los flashazos, el Halo también tiene funciones inteligentes. Al activarse, envía automáticamente una alerta a los contactos de confianza seleccionados por el usuario, compartiendo su ubicación en tiempo real sin necesidad de interactuar con el teléfono móvil.

Esta función, denominada Alert Live, permite que hasta cinco personas reciban un mensaje de texto con un enlace al mapa, facilitando una respuesta rápida en momentos de crisis.

Al separar las dos partes del Pebblebee Halo se inicia la emergencia. Pebblebee Omicrono

En el apartado técnico, Halo es compatible tanto con la red Find My de Apple como con Find My Device de Google, aunque el usuario debe elegir una de las dos redes durante la configuración. Con un peso de apenas 28 gramos, el dispositivo cuenta con certificación IP66, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua, haciéndolo ideal para llevarlo en cualquier condición meteorológica.

A diferencia de otros competidores que requieren pilas de botón, el Halo incluye una batería recargable mediante USB-C que ofrece una autonomía de hasta 12 meses con una sola carga. Además, incorpora una función de linterna LED, lo que le añade una utilidad práctica para el día a día.

El Pebblebee Halo ya está disponible a través de la web oficial del fabricante con un precio de lanzamiento de 62,48 euros. Eso sí, la función de alertas de emergencia con ubicación en tiempo real requiere una suscripción tras el primer año (que es gratuito), con un coste de 25 dólares anuales (unos 21 euros al cambio).