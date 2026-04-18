El invento para entender a tu perro: un dispositivo con IA que 'traduce' ladridos y maullidos con una precisión del 94,6%

Lo que hasta hace poco parecía una idea divertida en una película de Pixar (Up, para más señas) está a un paso de convertirse en un accesorio cotidiano que nos permitirá comprender mejor a nuestros animales de compañía y comunicarnos con ellos.

El mercado de los dispositivos para mascotas ha vivido una transformación radical en la última década. Lo que comenzó con simples collares con códigos QR para identificar a cada animal ha evolucionado hacia complejos ecosistemas de monitorización de salud y actividad.

Sin embargo, el gran desafío tecnológico siempre ha sido el mismo: romper la barrera del lenguaje entre humanos y animales. Hasta ahora, entender si un perro ladraba o un gato maullaba por hambre, ansiedad o aburrimiento dependía exclusivamente de la intuición de los dueños.

PettiChat, un innovador dispositivo que acaba de aterrizar en la plataforma de crowdfunding Kickstarter, promete cambiar las reglas del juego. Según sus creadores, es un avanzado sistema de comunicación basado en inteligencia artificial, diseñado para que nuestras mascotas "nos hablen" directamente al smartphone.

El funcionamiento de PettiChat se basa en una combinación de hardware y software de última generación. El dispositivo, que se engancha fácilmente al collar de cualquier perro o gato, cuenta con micrófonos de alta sensibilidad y sensores de movimiento. Estos capturan no solo el sonido del ladrido o maullido, sino también la intensidad, el tono y el contexto físico del animal.

Toda esta información se procesa a través de un algoritmo de IA entrenado con 1,5 millones de muestras de audio reales de mascotas y respaldado por investigaciones científicas, ofrece traducciones basadas en datos reales sobre el comportamiento animal. El resultado es una traducción en tiempo real con una precisión del 94,6% que llega al teléfono del propietario en forma de notificaciones o mensajes de voz.

De este modo, PettiChat puede distinguir entre un ladrido de alerta por la llegada de un extraño y un llanto que indica dolor o necesidad de salir al exterior, enviando incluso la ubicación del animal si el dueño no se encuentra en casa.

PettiChat se adapta también a collares de gatos. PettiChat Omicrono

A diferencia de otros intentos previos de traducir ladridos y maullidos que resultaban poco precisos, PettiChat destaca por su capacidad de aprendizaje, según sus responsables. Cuanto más tiempo lo lleva la mascota, mejor entiende el sistema sus matices particulares.

Además, el dispositivo incluye un altavoz integrado que permite la comunicación bidireccional: el dueño puede hablar a través de la aplicación y su voz se reproducirá en el collar, algo fundamental para calmar a animales con ansiedad por separación.

En cuanto a su diseño, el dispositivo es extremadamente ligero (27 gramos) y cuenta con una batería que ofrece 14 días de uso continuo con una sola carga. Además, se integra con una aplicación móvil que genera informes diarios sobre el estado emocional y el nivel de actividad del animal.

De momento, PettiChat ha iniciado su andadura a través de una campaña en Kickstarter para financiar su producción. Los primeros usuarios pueden adquirir el dispositivo con descuentos especiales por reserva anticipada, con precios que parten de los 119 dólares (unos 100 euros) para el pack básico. El envío de las primeras unidades está previsto para junio de este mismo año.