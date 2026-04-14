Ya es oficial: GoPro presenta su nueva cámara de acción Mission 1 con sensores más grandes y grabación en 8K

Las GoPro se han consolidado como el referente indiscutible de la fotografía de acción. En España, tanto profesionales como entusiastas confían en su versatilidad para capturar imágenes excepcionales. Ahora, la compañía ha puesto en su punto de mira las cámaras de cine profesionales con su nueva Mission 1.

Con el anuncio oficial de su nueva línea Mission 1, la empresa inaugura una categoría inédita en su catálogo: las "Action Cinema Cameras". Se trata de un salto técnico que busca fusionar la legendaria resistencia de la marca con una calidad de imagen que hasta ahora solo estaba al alcance de equipos de cine de gran formato.

El corazón de esta revolución es el nuevo procesador propio GP3, un chip de 5 nanómetros con unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de gestionar flujos de datos masivos con una eficiencia térmica desconocida en el sector.

Aunque la gran estrella de este lanzamiento es el nuevo sensor de una pulgada y 50 megapíxeles que equipa toda la gama. Este componente no solo destaca por su resolución, sino por ofrecer un rango dinámico de 14 pasos, una cifra que permite capturar detalles ínfimos tanto en las sombras más profundas como en las luces más intensas, evitando el aspecto "quemado" típico de las cámaras pequeñas.

GoPro también ha dado un golpe sobre la mesa en términos de física óptica: sus píxeles de 1,6 micrómetros en resolución 8K capturan un 77 % más de luz que sus competidores directos, llegando hasta los 3,2 micrómetros en modo 4K gracias a la tecnología de píxeles fusionados. Esto garantiza un rendimiento en condiciones de baja luminosidad que, según la propia marca, no tiene rival en el mercado de cámaras compactas.

La cámara de acción GoPro Mission 1. GoPro Omicrono

La familia de cámaras se divide en tres modelos con un calendario de lanzamiento escalonado. Mientras que la Mission 1 básica y la Mission 1 Pro llegarán al mercado español el próximo 28 de mayo, el modelo insignia Mission 1 Pro ILS se reserva para el tercer trimestre de 2026.

Esta versión ILS es la más disruptiva, ya que incorpora una montura para objetivos intercambiables Micro Cuatro Tercios. Lo más impresionante es que GoPro ha logrado que su sistema de estabilización HyperSmooth funcione de forma nativa incluso con lentes fijas de terceros de marcas como Panasonic u Olympus.

No obstante, los profesionales deben tener en cuenta el factor de recorte de 3x, que convierte a esta pequeña cámara en una herramienta ideal para capturas con teleobjetivo y grandes aumentos.

En el apartado puramente técnico, las Mission 1 permiten por primera vez la grabación en 10 bits con perfiles HLG HDR y el nuevo GP Log2, una característica indispensable para los coloristas profesionales que necesitan flexibilidad en la posproducción. En cuanto a las tasas de fotogramas, la versión Pro alcanza los 8K a 60 fps y una cámara lenta espectacular de 960 fps en resolución 1080p.

La cámara de acción GoPro Mission 1. GoPro Omicrono

Para gestionar tal cantidad de potencia, GoPro ha rediseñado el chasis para ofrecer una gestión térmica que permite más de tres horas de grabación continua en 4K sin riesgo de apagado por sobrecalentamiento, apoyándose en la nueva batería Enduro 2 con carga rápida Power Delivery 2.0.

El ecosistema profesional se completa con un apartado de audio a la altura: grabación de 32 bits flotantes a través de cuatro micrófonos integrados, lo que elimina la necesidad de ajustar la ganancia para evitar saturaciones.

Con accesorios como los nuevos filtros ND de la serie M y su sistema de micrófonos inalámbricos propio, GoPro deja claro que la Mission 1 no es una evolución de la serie Hero, sino el nacimiento de una plataforma diseñada para sustituir a las cámaras sin espejo y de cine compactas en las misiones más exigentes.